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Posted 21 октября, 12:16

Published 21 октября, 12:16

Modified 21 октября, 12:18

Updated 21 октября, 12:18

Абитуриентам станет еще сложнее поступать в вузы. Минобрнауки вводит изменения

Абитуриентам станет еще сложнее поступать в вузы. Минобрнауки вводит изменения

21 октября 2024, 12:16
Фото: 1MI
Министерство образования планирует изменить список предметов для поступление школьников в университеты в 2026 году.

Новые требования к сдаче ЕГЭ опубликовали в сентябре. Общественные обсуждения проекта завершились. Сейчас документ корректируют и в скором времени опубликуют новую версию.

Русский язык остается обязательным для всех абитуриентов. А далее — предметы по выбору. Например, как пишут «Новые Известия», на математические специальности нужно будет сдать математику, информатику и физику. Для медиков вторым обязательным предметом станет биология, а далее — два экзамена по выбору: химия, математика, информатика или физика.

Для поступления на психологию биология — обязательный предмет. Химия, математика и обществознание — два экзамена на выбор. Для поступления на гуманитарные специальности в числе обязательных предметов — литература и иностранный язык, а далее — два на выбор: математика, информатика, обществознание, история.

Фото: 1MI

В Минобрнауки отметили, что новыми правилами поступления планировали увеличить роль физики для тех, кто будет поступать на инженерные специальности. Всем, кто планирует поступать на экономические специальности и на управление, советуют подтянуть английский. В новый порядок поступления иностранный язык вернули в качестве обязательного вступительного экзамена.

Кроме того, из перечня большинства направлений убрали обществознание. В зависимости от направления абитуриентам придется сдавать историю, физику и химию.

Окончательный список экзаменов по-прежнему будет составлять вуз, но ориентироваться станет на рекомендации министерства.

#Владислав Савончик
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