Абитуриентам станет еще сложнее поступать в вузы. Минобрнауки вводит изменения

Русский язык остается обязательным для всех абитуриентов. А далее — предметы по выбору. Например, как пишут «Новые Известия», на математические специальности нужно будет сдать математику, информатику и физику. Для медиков вторым обязательным предметом станет биология, а далее — два экзамена по выбору: химия, математика, информатика или физика.