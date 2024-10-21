Абитуриентам станет еще сложнее поступать в вузы. Минобрнауки вводит изменения

Posted 21 октября, 12:16
Published 21 октября, 12:16
Modified 21 октября, 12:18
Updated 21 октября, 12:18
Новые требования к сдаче ЕГЭ опубликовали в сентябре. Общественные обсуждения проекта завершились. Сейчас документ корректируют и в скором времени опубликуют новую версию.
Русский язык остается обязательным для всех абитуриентов. А далее — предметы по выбору. Например, как пишут «Новые Известия», на математические специальности нужно будет сдать математику, информатику и физику. Для медиков вторым обязательным предметом станет биология, а далее — два экзамена по выбору: химия, математика, информатика или физика.
Для поступления на психологию биология — обязательный предмет. Химия, математика и обществознание — два экзамена на выбор. Для поступления на гуманитарные специальности в числе обязательных предметов — литература и иностранный язык, а далее — два на выбор: математика, информатика, обществознание, история.
В Минобрнауки отметили, что новыми правилами поступления планировали увеличить роль физики для тех, кто будет поступать на инженерные специальности. Всем, кто планирует поступать на экономические специальности и на управление, советуют подтянуть английский. В новый порядок поступления иностранный язык вернули в качестве обязательного вступительного экзамена.
Кроме того, из перечня большинства направлений убрали обществознание. В зависимости от направления абитуриентам придется сдавать историю, физику и химию.
Окончательный список экзаменов по-прежнему будет составлять вуз, но ориентироваться станет на рекомендации министерства.