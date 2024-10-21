Более 12 тысяч молодых осетров выпустили в Чулым угольщики Березовского разреза

Posted 21 октября, 03:06
Published 21 октября, 03:06
Modified 21 октября, 03:08
Updated 21 октября, 03:08
За лето-осень свой вклад в сохранение биоразнообразия краевых водоемов внесли все угледобывающие предприятия СУЭК в Красноярском крае — в начале октября молодь выпускали специалисты Назаровского разреза, а в июле — Бородинского. Общее количество молодых осетров, пополнивших реки края с начала года — почти 50 тысяч.
Место выпуска молоди и контроль за ним для всех предприятий осуществляло Енисейское территориальное управление Росрыболовства. Ежегодно угольщики восполняют биоразнообразие реки Енисей, в этом году экологические мероприятия также проводились на Чулыме. Выбор в пользу сибирского осетра тоже был сделан не случайно: с 1998 года этот вид находится в Красной книге.
Зарыбление водоемов — часть комплексной природоохранной программы СУЭК, которая также включает в себя минимизацию воздействия на землю и воздух — это рекультивация земель, сокращение вредных выбросов, рациональное использование и очистка сточных вод, повышение энергоэффективности.