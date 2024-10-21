Более 12 тысяч молодых осетров выпустили в Чулым угольщики Березовского разреза

Место выпуска молоди и контроль за ним для всех предприятий осуществляло Енисейское территориальное управление Росрыболовства. Ежегодно угольщики восполняют биоразнообразие реки Енисей, в этом году экологические мероприятия также проводились на Чулыме. Выбор в пользу сибирского осетра тоже был сделан не случайно: с 1998 года этот вид находится в Красной книге.