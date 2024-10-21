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Posted 21 октября, 05:30

Published 21 октября, 05:30

Modified 21 октября, 05:30

Updated 21 октября, 05:30

Грузооборот Лесосибирского и Красноярского речного портов превысил 1,5 млн тонн

Грузооборот Лесосибирского и Красноярского речного портов превысил 1,5 млн тонн

21 октября 2024, 05:30
Фото: Енисейское речное пароходство
Лесосибирский и Красноярский речной порты завершили отправку грузов на Север — их грузооборот составил 1,555 миллиона тонн. Заключительные в навигацию 2024 года партии грузов отправлены в Дудинку.

В Красноярском речном порту принятые к отправке грузы отгрузили на воду в полном объеме. Всего на предприятии обработали более 580 судов и продолжают разгружать флот, возвращающийся в Красноярск из рейсов, зачищают баржи после перевозки песка и щебня. На сегодняшний день грузооборот порта составил свыше 755 тысяч тонн.

Фото: Енисейское речное пароходство

В этом году Енисейский грузовой район Красноярского речного порта впервые за много лет принял большой объем металлолома — порядка 50 тысяч тонн, который прибыл на судах Енисейского речного пароходства из Дудинки.

«Енисейский грузовой район оснащен всем необходимым для выгрузки металлолома. Он справился с задачей, несмотря на то, что иметь дело с подобными грузами в столь значительных объемах нам не приходилось на протяжении вот уже многих лет», — поделился исполнительный директор Красноярского речного порта Геннадий Культяков.

В Лесосибирском порту также завершена отправка грузов на Север. Объем грузопереработки предприятия составил порядка 800 тысяч тонн.

Фото: Енисейское речное пароходство

Красноярский речной порт и Лесосибирский порт (дочерние общества Енисейского речного пароходства) — крупнейшие грузоперерабатывающие предприятия Енисейского речного бассейна. Имея пропускную способность 1,3 и 1,2 млн тонн грузов в год соответственно, порты перерабатывают грузы смешанного сообщения: автомобильного, водного и железнодорожного.

#Владислав Савончик
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