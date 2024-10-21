Грузооборот Лесосибирского и Красноярского речного портов превысил 1,5 млн тонн

В Красноярском речном порту принятые к отправке грузы отгрузили на воду в полном объеме. Всего на предприятии обработали более 580 судов и продолжают разгружать флот, возвращающийся в Красноярск из рейсов, зачищают баржи после перевозки песка и щебня. На сегодняшний день грузооборот порта составил свыше 755 тысяч тонн.