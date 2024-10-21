Красноярка нашла сбой в Wildberries и забрала товары на 1,2 миллиона

Posted 21 октября, 05:33
Published 21 октября, 05:33
Modified 21 октября, 05:42
Updated 21 октября, 05:42
Весной 2023 года 23-летняя девушка зарегистрировала аккаунт на маркетплейсе, выбрала способ оплаты и обнаружила сбой в системе — все, что она добавляла в «корзину», переходило в статус «оплачено».
Девушка не стала сообщать об этом в службу поддержки и решила воспользоваться случаем. Она забрала с пункта выдачи недорогие бытовые принадлежности и убедилась, что оплату с неё не требуют, а деньги с карты не списывают.
Красноярка ежедневно оформляла покупки и забирала бесплатно все, что хотела. Среди многочисленной косметики, постельного белья и прочих товаров для дома в списке заказов появились несколько новых «Айфонов» и аксессуары к ним. Еще в списке одежда и обувь, чемодан, смартфоны, игровые консоли, колонки и золотые украшения.
Бесплатный шопинг закончился, когда список товаров превысил за сотню, а сумма чека — 1,2 млн рублей. Тогда интернет-магазин обнаружил сбой и заблокировал аккаунт пользовательницы.
Украденное девушка продавала и закрывала долги. Прокуратура утвердила обвинение о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей грозит до 10 лет колонии.