Красноярка переехала в Сербию. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы?

По словам красноярки, одним из главных критериев выбора страны стала простота в плане документов и легализации в стране.

Почему именно Сербия?

Россияне могут находиться в Сербии без визы непрерывно в течение 30 дней. Чтобы оставаться в стране легально, нужно каждые 30 дней обнулять срок пребывания — выезжать и заезжать обратно. Такая поездка называется визаран.

Все затраты, говорит экс-красноярка, на переезд можно условно разделить на две категории: до переезда и первые недели после.

К переезду пара готовилась около года. Сначала выбирали страну, а как сделали выбор — начали подробнее изучать условия.

Как готовились к переезду? Сколько всё это стоило?

В итоге красноярцы решили, что остановятся в столице Сербии — Белграде.

Дорога из Красноярска в Белград обошлась в 90 тысяч рублей. . Фото: prmira.ru

Отдельная статья расходов — это подготовка кошки к полету.

На перевозку любимицы красноярке пришлось потратить около 35 тысяч рублей, а на подготовку всех документов ушло около трех месяцев . Фото: prmira.ru

На покупке еды и сим-карт, жилье на первое время и проезде до города можно сэкономить и потратить меньше, рассказывает девушка. Вместо такси поехать на автобусе — будет около 400 рублей вместо 2000, жилье можно снять не в центре, а продукты купить дешевле.

Траты после переезда начинаются почти сразу, как вы выходите из самолета, шутит девушка.

Одной из основных трат при переезде стал съем постоянного жилья и покупка туда необходимых вещей.

Так выглядит район, в котором теперь живут красноярцы . Фото: prmira.ru

Красноярцы поселились в районе Звездара — при съеме квартиры они заплатили еще и залог, который равен плате за один месяц проживания.

IKEA находится на окраине города, от центра путь займет около 50 минут на автобусе . Фото: prmira.ru

В повседневной жизни в Сербии, говорит красноярка, основные статьи расходов — это еда, съем жилья, коммуналка, проезд, интернет и траты на кошку.

Сколько стоит жизнь в Сербии?

Итого красноярцы потратили около 280 тысяч на переезд.

Иногда, рассказывает девушка, они могут сходит поесть в кафе или заказать еду на дом — выходит около 2-3 тысяч рублей на двоих за один прием пищи.

Первый минус, который назвала девушка, — обилие граффити. По её словам, они буквально повсюду.

Еще красноярка рассказала о тратах, которые в их бюджете не постоянные, но иногда случаются:

Есть траты на бытовую химию и другие вещи для дома, которые нужно покупать не каждый месяц.

За интернет, домашний и мобильный, красноярцы платят около 3,5 тысячи динар в месяц — примерно 3,1 тысячи рублей.

Еще, продолжает девушка, есть несколько моментов, которые можно было бы назвать минусами, но она их таковыми не считает:

Девушка занесла в минусы медлительность и необязательность сербов в плане сроков.

Второй минус — очень дорогая техника.

В Белграде много разнообразных деревьев, кустарников и цветов . Фото: prmira.ru

В целом, девушке нравится разнообразие в местных магазинах и супермаркетах.

Красноярке в Сербии нравится еда, а особенно вкус мяса и размер порций.

Еще существенным плюсом для девушки стал климат.

Это фасад одного из торговых центров Белграда . Фото: prmira.ru

Еще тут нет пельменей, вареников и всего такого. Их можно найти в русских магазинах по «заоблачной цене».

Второе — это майонез. Он в Сербии есть и много где, но это будет «совсем не тот майонез».

Несмотря на разнообразие в местных супермаркетах, некоторых привычных для нас продуктов либо вовсе нет, либо они просто другие на вкус.

Чего нет в Сербии из привычных нам вещей?

Чай сложно найти, зато кофе в Сербии в достатке . Фото: prmira.ru

Во-первых, если вы уже решили переехать, говорит красноярка, то нужно ответственно подойти к упаковке вещей.

Советы для тех, кто думает о переезде

Сербы, по мнению девушки, улыбаются чаще россиян, но, «наверное, реже американцев».

Так выглядел весь багаж красноярцев . Фото: prmira.ru

В Сербии многие понимают и говорят на английском. Но лучше всё же знать основы сербского.

Еще стоит хотя бы немного выучить язык.

Красноярка советует заранее сделать иностранную карту или российскую, но в платежной системе Unionpay.

Перед переездом лучше накопить финансовую подушку и продумать, как вы будете снимать деньги и получать их.

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