Красноярка переехала в Сербию. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы?

Posted 21 октября, 12:14
Published 21 октября, 12:14
Modified 21 октября, 12:22
Updated 21 октября, 12:22
По словам красноярки, одним из главных критериев выбора страны стала простота в плане документов и легализации в стране.
«Мы не хотели сильно заморачиваться с документами, поэтому выбирали из стран, где нам бы не понадобилась виза хотя бы для первых месяцев жизни. Азиатские страны по типу Вьетнама или Таиланда мы отбросили — нам показалось, что нам там будет слишком непривычно».
Россияне могут находиться в Сербии без визы непрерывно в течение 30 дней. Чтобы оставаться в стране легально, нужно каждые 30 дней обнулять срок пребывания — выезжать и заезжать обратно. Такая поездка называется визаран.
«Сербию мы выбрали потому, что она хоть и находится в Европе, в каком-то смысле симбиоз России и европейских стран. У сербов похожий менталитет, улицы, автобусы, архитектура — всё немного похоже на Россию».
В итоге красноярцы решили, что остановятся в столице Сербии — Белграде.
«Нам показалось, что так будет удобнее. Во-первых, сюда же переезжал наш друг — то есть мы бы знали там минимум одного человека, что уже лучше, чем ноль. Во-вторых, нам каждый месяц нужно выезжать из страны, а отсюда это делать удобнее».
К переезду пара готовилась около года. Сначала выбирали страну, а как сделали выбор — начали подробнее изучать условия.
«Мы смотрели, сколько стоит жилье, коммуналка, изучали законы, климат, отзывы других переехавших туда россиян. Заранее узнали, как нам там снимать свои деньги, платить за проезд, как добраться в город из аэропорта, какие районы есть в Белграде и где лучше жить».
Все затраты, говорит экс-красноярка, на переезд можно условно разделить на две категории: до переезда и первые недели после.
«До переезда мы оформили загранпаспорта — 10 тысяч за два, оплатили билеты из Красноярска в Белград с пересадками в Бишкеке и Стамбуле — почти 90 тысяч за меня, мужа и кошку, купили чемоданы — около 9 тысяч за два размером М, оформили карты с платежной системой Unionpay — около 5 тысяч. Было еще несколько небольших покупок: вакуумные пакеты для вещей, повербанк для длительного перелета, новая переноска для кошки, снеки в дорогу — на такие мелочи ушло около 5-6 тысяч».
Отдельная статья расходов — это подготовка кошки к полету.
«Нам нужно было поставить чип, обновить прививки и сделать титры — анализ на антитела к бешенству, получить справку перед вылетом от госветеринара. Всё вместе вышло еще около 20 тысяч рублей».
Траты после переезда начинаются почти сразу, как вы выходите из самолета, шутит девушка.
«В аэропорту мы купили местные сим-карты — они стоили 3 тысячи динар, мы взяли самый большой тариф на всякий случай, так как не знали, сколько будем жить без вай-фая, а нам нужен был интернет для работы. Потом взяли такси до города, оплатили проживание во временной квартире на неделю, купили продукты на первые дни: отдали за это еще около 30 тысяч рублей».
На покупке еды и сим-карт, жилье на первое время и проезде до города можно сэкономить и потратить меньше, рассказывает девушка. Вместо такси поехать на автобусе — будет около 400 рублей вместо 2000, жилье можно снять не в центре, а продукты купить дешевле.
«Мы после перелета были уставшие, поэтому взяли такси, а жить хотели поближе к центру, поэтому были готовы немного за это переплатить».
Одной из основных трат при переезде стал съем постоянного жилья и покупка туда необходимых вещей.
«За неделю мы нашли тут квартиру на длительный съем — за 430 евро в месяц. Сейчас по курсу это около 44,6 тысячи рублей. Можно найти немного дешевле, можно намного дороже. Мы смотрели варианты за 200-300 евро, но они все были далеко от города, либо с не очень свежим ремонтом».
Красноярцы поселились в районе Звездара — при съеме квартиры они заплатили еще и залог, который равен плате за один месяц проживания.
«После заселения мы поехали в магазин IKEA, чтобы купить нужные вещи для дома — постельное белье, посуду, кастрюлю и сковородку, коврики, органайзеры в шкаф, полотенца, еще какие-то мелочи для дома. В общем, там мы оставили еще около 20 тысяч рублей».
Итого красноярцы потратили около 280 тысяч на переезд.
В повседневной жизни в Сербии, говорит красноярка, основные статьи расходов — это еда, съем жилья, коммуналка, проезд, интернет и траты на кошку.
«На еду в неделю на двоих у нас уходит от 5 до 10 тысяч динар — это местная валюта. В рублях это немного меньше — 4,4-8,9 тысячи рублей. На корм кошке, вкусняшки и обновление игрушек уходит еще где-то 2-3 тысячи».
Иногда, рассказывает девушка, они могут сходит поесть в кафе или заказать еду на дом — выходит около 2-3 тысяч рублей на двоих за один прием пищи.
«Про коммуналку пока сложно сказать в целом — мы оплатили счета только за один месяц: вышло где-то 2,5 тысячи рублей за электричество и еще около 2 тысяч за всё остальное. У нас тут электроотопление, которое мы пока не включали: на улице еще +20…+15 — соответственно, зимой счет за электричество будет раза в 2-3 больше».
За интернет, домашний и мобильный, красноярцы платят около 3,5 тысячи динар в месяц — примерно 3,1 тысячи рублей.
«Ездим мы куда-то не так часто, но всегда используем общественный транспорт. Билет на 90 минут на автобус стоит 50 динар — чуть больше 44 рублей. Есть постоянная трата на „проезд“ — это визаран вдвоем раз в месяц: он выходит около 5000 тысяч динар — 4,4 тысячи рублей».
Есть траты на бытовую химию и другие вещи для дома, которые нужно покупать не каждый месяц.
«Например, средство для стирки или мытья посуды — мы покупаем большие (для нас) упаковки, которых иногда смело хватает на два-два с половиной месяца. Стоят они примерно так же, как и в России, может немного дороже: на 50-100 рублей».
Еще красноярка рассказала о тратах, которые в их бюджете не постоянные, но иногда случаются:
«Начнем с минусов, их на мой взгляд меньше».
Первый минус, который назвала девушка, — обилие граффити. По её словам, они буквально повсюду.
«Это как бы и плюс, и минус одновременно. Потому что есть красивые граффити — картины, рисунки со смыслом. Однако в основном это просто надписи, не очень красивые и не несущие смысла.
Я граффити особо не фотографировала, но вот на фото ниже в углу можно заметить — такими усеян весь город».
Второй минус — очень дорогая техника.
«Дешевой практически нет. Купить самый простой миксер или блендер — это разговор о 5-10 тысячах минимум. Про более крупную технику даже не заикаюсь».
Девушка занесла в минусы медлительность и необязательность сербов в плане сроков.
«Я бы не сказала, что это прям минус, но может кого-то раздражать, это точно. Есть у сербов такое слово — полако, оно значит медленно. И это в каком-то смысле сербский стиль жизнь: без спешки, без дедлайнов и обязательств. Например, если вам сказали, что приедут подключать интернет завтра, то смело можете быть готовым, что появится он у вас только через неделю».
Еще, продолжает девушка, есть несколько моментов, которые можно было бы назвать минусами, но она их таковыми не считает:
«Теперь давайте к плюсам. Первое — много, много, ну очень много зелени. На каждом углу деревья, кусты, трава, небольшие скверы или просто суперухоженные дворы».
Плюсом Сербии девушка считает систему общественного транспорта.
«Во-первых, тут нет понятия разовый билет. Билет покупается на 90 минут — и ты можешь в течение этого времени пересаживаться на любые виды транспорта: автобусы, трамваи, троллейбусы. Во-вторых, билет тут можно купить только в приложении, по смс или в киоске — кондукторов нет, и для меня это удобно. В-третьих, транспорт ходит круглосуточно, даже ночью, а с 00:00 до 4:00 проезд вообще бесплатный».
Еще существенным плюсом для девушки стал климат.
«Я не хотела бы жить там, где вообще нет зимы, например. Но всегда хотела, чтобы она была помягче. А лето было чуть подольше. В Сербии идеальный для меня климат — жаркое лето, очень теплые весна и осень, и зима, которая действительно длится с декабря по февраль — с температурой от –5-10 до +5-8 градусов.
Мы, конечно, до зимы еще не дожили. Но наши знакомые говорят, что она тут именно такая».
Красноярке в Сербии нравится еда, а особенно вкус мяса и размер порций.
«Мясных деликатесов тут море, просто всего не перепробуешь. И мясо тут очень вкусное: и в заведениях, и просто в магазине. Обязательно попробуйте, если как-нибудь будете в Сербии, плескавицу или чевапи. И бургеры — они просто вау».
В целом, девушке нравится разнообразие в местных магазинах и супермаркетах.
«Конечно, в Сербии есть магазины брендов, ушедших из России — Zara, H&M, Bershka и другие. Вещи стоят не так дорого и хорошего качества. А в супермаркетах поражает обилие интересных продуктов, разных вкусов соков, овощей и фруктов по приемлемым ценам».
Несмотря на разнообразие в местных супермаркетах, некоторых привычных для нас продуктов либо вовсе нет, либо они просто другие на вкус.
«Во-первых, гречка. Вы не найдете её в случайном магазине у дома или в супермаркете — её просто нет. Однако купить её в Сербии можно: либо за дорого в русском магазине в городе, либо нужно ехать на окраину города в магазин „Светофор“ (да, это тот самый, и он тут есть). Если говорить еще про крупы — за два месяца в магазинах ни разу не видела пшенку, но мы её особо не едим, поэтому сложно отнести её в раздел „привычных“ для нас».
Второе — это майонез. Он в Сербии есть и много где, но это будет «совсем не тот майонез».
«Он будет либо кислее, либо преснее, либо больше похож на сметану».
Третье — некоторые вкусы чипсов.
«Как мы поняли, сербы любят только пять вкусов этих снеков: бекон или что-то другое мясное, паприка, зелень, сыр и просто классика. Других нет — никакого краба, грибов, лобстера или любых других вкусов, которые есть в России».
Еще тут нет пельменей, вареников и всего такого. Их можно найти в русских магазинах по «заоблачной цене».
И последнее — чай.
«Скорее привычный нам черный чай, потому что чай-то тут есть, но он больше похож на травяной отвар с резким вкусом либо имбиря, либо лайма. Обычный чёрный найти можно: но он будет либо слишком дорогой для чая, либо тоже невкусный».
«Если кратко — то в основном все относятся хорошо к тебе, просто как к человеку. Если собеседник понимает, что ты иностранец, и при этом можешь пару слов связать на сербском — то в 99% случаев тебе будут улыбаться, очень добро общаться и со всем помогут».
Сербы, по мнению девушки, улыбаются чаще россиян, но, «наверное, реже американцев».
«Они очень приятные. Есть те, кто будет относиться к тебе нейтрально, есть кто, супер по-доброму. Тех, кто грубил или злился на нас, мы за два месяца не встретили — не исключаю, что такое может быть, конечно».
Во-первых, если вы уже решили переехать, говорит красноярка, то нужно ответственно подойти к упаковке вещей.
«У нас было их не так много — мы уместили всю нашу жизнь в два чемодана. Но для тех, кто хочет взять с собой больше, придется много заплатить за их перевозку. Мы смотрели, и это выходило дороже наших билетов на самолет — просто отправить наши вещи. Поэтому мы расстались со многим: миксером, грилем, любимыми книгами, кучей одежды».
Перед переездом лучше накопить финансовую подушку и продумать, как вы будете снимать деньги и получать их.
«Я о том, что мы с мужем не искали тут работу — мы оба работаем удаленно и остались на своих прежних местах. Мы работали, получали зарплату во время переезда, а если вы останетесь на какое-то время без дохода, то лучше иметь финансовую подушку побольше, чем у нас».
Красноярка советует заранее сделать иностранную карту или российскую, но в платежной системе Unionpay.
«С картой Unionpay вы сможете снять тут деньги в банкомате. Есть еще возможность расплатиться ей в кафе и магазинах — правда, не во всех её принимают. Тут, конечно, удобнее карта не российского банка, но смотрите по возможностям».
Еще стоит хотя бы немного выучить язык.
«Касается на самом деле не только Сербии, а любой страны. Знание местного языка намного упрощает жизнь — и люди относятся как-то добрее, и меньше стресса. Мы сейчас в процессе изучения, но я уже могу объясниться полностью на сербском в кафе или магазине, пускай и немного криво».
В Сербии многие понимают и говорят на английском. Но лучше всё же знать основы сербского.