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Posted 21 октября, 09:56

Published 21 октября, 09:56

Modified 21 октября, 09:58

Updated 21 октября, 09:58

Красноярские заведения стали участниками Российского ресторанного фестиваля

Красноярские заведения стали участниками Российского ресторанного фестиваля

21 октября 2024, 09:56
Фото: foodfestival.ru
В стране проходит девятый Российский ресторанный фестиваль. В нем участвуют лучшие заведения из пятидесяти городов. Среди участников в этом году немало красноярских ресторанов.

Фестиваль начался 15 октября и продлится до 30 октября. В этом году шеф-повара ресторанов рассказывают свои истории при помощи сетов, отметил идеолог фестиваля Александр Сысоев.

«Главной задачей участников стала попытка с помощью еды выразить любовь к чему-либо: детству, продукту, городу, краю или к самому яркому впечатлению в жизни. История должна состоять минимум из пяти блюд, как и положено гастрономическому сету, иметь вступление, основную часть и эпилог», — отметил Сысоев.

Среди ресторанов-участников в Красноярске такие заведения, как «Чешуя», «Хозяин тайги», Hello Wine и другие. Шеф каждого ресторана постарался выразить себя через сет и рассказать интересную историю.

Фото: foodfestival.ru

К примеру, вот как описал свою задумку шеф ресторана Hello Wine Роман Чемеренко:

«Сет, полностью созданный из овощей осеннего урожая, яркий, как мой любимый прекрасный сезон и особенный, как ценные воспоминания о сборе и заготовках на зиму, которые мы делали всей семьей. С теплотой всегда вспоминаю это время и применяю семейные секреты сезонных приготовлений в современной гастрономии».
Фото: foodfestival.ru

Сет Череменко состоит из пяти блюд:

  • Печеные минусинские томаты и фермерский хлеб.
  • Тартар из фермерской моркови с овощным дрессингом.
  • Пельмени с грибным наваром.
  • Шашлык из баклажана с овощным глейзом.
  • Варенье из кабачка с кремом из сельдерея, мармеладом из свеклы и сорбетом из тыквы.

Список ресторанов участников можно посмотреть на сайте фестиваля.

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