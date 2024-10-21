Красноярские заведения стали участниками Российского ресторанного фестиваля

В стране проходит девятый Российский ресторанный фестиваль. В нем участвуют лучшие заведения из пятидесяти городов. Среди участников в этом году немало красноярских ресторанов.

Фестиваль начался 15 октября и продлится до 30 октября. В этом году шеф-повара ресторанов рассказывают свои истории при помощи сетов, отметил идеолог фестиваля Александр Сысоев. «Главной задачей участников стала попытка с помощью еды выразить любовь к чему-либо: детству, продукту, городу, краю или к самому яркому впечатлению в жизни. История должна состоять минимум из пяти блюд, как и положено гастрономическому сету, иметь вступление, основную часть и эпилог», — отметил Сысоев. Среди ресторанов-участников в Красноярске такие заведения, как «Чешуя», «Хозяин тайги», Hello Wine и другие. Шеф каждого ресторана постарался выразить себя через сет и рассказать интересную историю. Фото: foodfestival.ru К примеру, вот как описал свою задумку шеф ресторана Hello Wine Роман Чемеренко: «Сет, полностью созданный из овощей осеннего урожая, яркий, как мой любимый прекрасный сезон и особенный, как ценные воспоминания о сборе и заготовках на зиму, которые мы делали всей семьей. С теплотой всегда вспоминаю это время и применяю семейные секреты сезонных приготовлений в современной гастрономии». Фото: foodfestival.ru Сет Череменко состоит из пяти блюд: Печеные минусинские томаты и фермерский хлеб.

Тартар из фермерской моркови с овощным дрессингом.

Пельмени с грибным наваром.

Шашлык из баклажана с овощным глейзом.

Варенье из кабачка с кремом из сельдерея, мармеладом из свеклы и сорбетом из тыквы. Список ресторанов участников можно посмотреть на сайте фестиваля.