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Posted 21 октября, 10:07

Published 21 октября, 10:07

Modified 21 октября, 10:09

Updated 21 октября, 10:09

Красноярский край не попал в топ-20 регионов по доходам населения

Красноярский край не попал в топ-20 регионов по доходам населения

21 октября 2024, 10:07
Фото: 1MI
Красноярский край занял 24 место по доходам населения среди других регионов страны.

Эксперты «РИА Новости» рассчитали соотношение средних зарплат в регионах и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг во втором квартале этого года. На основе этих данных они составили рейтинг — оценивалось покупательная способность, а не только размер зарплат.

Красноярский край в этом рейтинге занял 24 место. Заявляется, что на среднедушевой доход в 54,6 тысячи рублей красноярцы могут купить 2,4 фиксированного потребительского набора. В прошлом году край занимал 27 место.

Средний месячный заработок по РФ составил 58,2 тысяч рублей, на которые можно позволить 2,6 потребительских набора.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ — 156,2 тысяч рублей, на которые можно позволить 6 потребительских наборов. Второе место занимает Ненецкий АО — 134,9 тысяч рублей, 5 наборов. Тройку лидеров замыкает Чукотский автономный округ — 154,5 тысяч рублей и 4,3 набора.

В конце списка Республика Ингушетия — 23,3 тысячи и 1,2 набора, Карачаево-Черкесская Республика — 26,8 тысяч и 1,3 набора, Республика Тыва 30,2 тысячи и 1,5 набора.

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