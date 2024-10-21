Красноярский край не попал в топ-20 регионов по доходам населения

Posted 21 октября, 10:07
Published 21 октября, 10:07
Modified 21 октября, 10:09
Updated 21 октября, 10:09
Эксперты «РИА Новости» рассчитали соотношение средних зарплат в регионах и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг во втором квартале этого года. На основе этих данных они составили рейтинг — оценивалось покупательная способность, а не только размер зарплат.
Красноярский край в этом рейтинге занял 24 место. Заявляется, что на среднедушевой доход в 54,6 тысячи рублей красноярцы могут купить 2,4 фиксированного потребительского набора. В прошлом году край занимал 27 место.
Средний месячный заработок по РФ составил 58,2 тысяч рублей, на которые можно позволить 2,6 потребительских набора.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ — 156,2 тысяч рублей, на которые можно позволить 6 потребительских наборов. Второе место занимает Ненецкий АО — 134,9 тысяч рублей, 5 наборов. Тройку лидеров замыкает Чукотский автономный округ — 154,5 тысяч рублей и 4,3 набора.
В конце списка Республика Ингушетия — 23,3 тысячи и 1,2 набора, Карачаево-Черкесская Республика — 26,8 тысяч и 1,3 набора, Республика Тыва 30,2 тысячи и 1,5 набора.