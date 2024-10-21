Красноярский край не попал в топ-20 регионов по доходам населения

Эксперты «РИА Новости» рассчитали соотношение средних зарплат в регионах и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг во втором квартале этого года. На основе этих данных они составили рейтинг — оценивалось покупательная способность, а не только размер зарплат.