Красноярцы могут бесплатно стерилизовать и вылечить домашних животных. Как?

Posted 21 октября, 06:14
Published 21 октября, 06:14
Modified 21 октября, 06:16
Updated 21 октября, 06:16
Как рассказали в мэрии, такие услуги оказывают в некоммерческой организации «Центр защиты животных „Соседи/Бездомный Пёс“ — она выиграла грант. Помощь начнут оказывать с 1 декабря.
«Сейчас организация закупает всё необходимое оборудование», — говорят в мэрии.
Привести можно будет как домашних, так и уличных животных. Жители бесплатно смогут:
«Животных на операцию могут записать пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и волонтеры-зоозащитники», — уточнили в администрации.
Сейчас в центре собирают заявки. Записать животное на прием можно через официальный сайт организации. Сделать это могут жители Красноярска, Дивногорска и Железногорска.