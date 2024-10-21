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Posted 21 октября, 06:14

Published 21 октября, 06:14

Modified 21 октября, 06:16

Updated 21 октября, 06:16

Красноярцы могут бесплатно стерилизовать и вылечить домашних животных

Красноярцы могут бесплатно стерилизовать и вылечить домашних животных. Как?

21 октября 2024, 06:14
Фото: admkrsk.ru

Красноярцы могут бесплатно стерилизовать и вылечить домашних животных

Красноярцы и жители других городов края смогут бесплатно стерилизовать и вылечить своих домашних животных.

Как рассказали в мэрии, такие услуги оказывают в некоммерческой организации «Центр защиты животных „Соседи/Бездомный Пёс“ — она выиграла грант. Помощь начнут оказывать с 1 декабря.

«Сейчас организация закупает всё необходимое оборудование», — говорят в мэрии.

Привести можно будет как домашних, так и уличных животных. Жители бесплатно смогут:

  • сделать операцию по стерилизации или кастрации кошек и собак;
  • провести чипирование;
  • вылечить рваные, резаные раны и другие травмы.
Фото: admkrsk.ru
«Животных на операцию могут записать пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и волонтеры-зоозащитники», — уточнили в администрации.

Сейчас в центре собирают заявки. Записать животное на прием можно через официальный сайт организации. Сделать это могут жители Красноярска, Дивногорска и Железногорска.

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