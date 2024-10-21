Мэр Канска заявила в полицию после хейта в сети и объяснила свой «кружочек» про СВО

Posted 21 октября, 11:44
Published 21 октября, 11:44
Modified 21 октября, 11:51
Updated 21 октября, 11:51
В видео в своем телеграм-канале улыбающаяся чиновница рассказала о возможности получить консультацию о контрактной службе в зоне СВО. «Это интересно, это познавательно», — отметила она.
Такие формулировки и тон не понравилась ряду пользователей и они раскритиковали мэра в комментариях под видео.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в мэрию города. Нам сообщили, что серия из двух видеороликов была записана на фестивале «Все для победы», одно из них — у мобильного комплекса отбора на службу по контракту, который был одной из локаций.
«Целью видеообращений стало приглашение жителей и гостей города на фестиваль и концерт группы Яхонт, в видеообращениях кратко были представлены локации вышеуказанного мероприятия».
Кроме того, в администрации заявили, что «интересным и увлекательным» фестиваль назван не был. Хотя в видео эти слова фигурируют.
Витман обратилась с заявлением в полицию «для квалификации действий граждан, направивших личные сообщения в социальной сети „ВКонтакте“, в письменном формате на предмет оскорбления деловой репутации и человеческого достоинства».
В полиции нам сообщили, что проводят проверку.