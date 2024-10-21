prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 11:44

Published 21 октября, 11:44

Modified 21 октября, 11:51

Updated 21 октября, 11:51

Мэр Канска заявила в полицию после хейта в сети и объяснила свой «кружочек» про СВО

Мэр Канска заявила в полицию после хейта в сети и объяснила свой «кружочек» про СВО

21 октября 2024, 11:44
Фото: Ольга Витман
В администрации Канска прокомментировали скандальное видео главы города Ольги Витман. Она записала «кружочек» про установленную в городе палатку СВО, после чего ее раскритиковали жители за радостное повествование.

В видео в своем телеграм-канале улыбающаяся чиновница рассказала о возможности получить консультацию о контрактной службе в зоне СВО. «Это интересно, это познавательно», — отметила она.

Видео: Ольга Витман.

Такие формулировки и тон не понравилась ряду пользователей и они раскритиковали мэра в комментариях под видео.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в мэрию города. Нам сообщили, что серия из двух видеороликов была записана на фестивале «Все для победы», одно из них — у мобильного комплекса отбора на службу по контракту, который был одной из локаций.

«Целью видеообращений стало приглашение жителей и гостей города на фестиваль и концерт группы Яхонт, в видеообращениях кратко были представлены локации вышеуказанного мероприятия».

Кроме того, в администрации заявили, что «интересным и увлекательным» фестиваль назван не был. Хотя в видео эти слова фигурируют.

Витман обратилась с заявлением в полицию «для квалификации действий граждан, направивших личные сообщения в социальной сети „ВКонтакте“, в письменном формате на предмет оскорбления деловой репутации и человеческого достоинства».

В полиции нам сообщили, что проводят проверку.

Читайте также:
Депутата заподозрили в конфликте интересов за победу в конкурсе — приз отдаст на СВОЖителю Красноярского края дали 19 лет за сожжение своей девушки и ее материВ Красноярске кинувший дольщиков застройщик-банкрот ушел на СВО
#Владислав Савончик#Видео#Полиция#Канск#СВО#Мэр#Администрация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика