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Posted 21 октября, 04:54

Published 21 октября, 04:54

Modified 21 октября, 05:33

Updated 21 октября, 05:33

«Нас пытаются запугать»: жители Николаевки записали обращение к Бастрыкину

«Нас пытаются запугать»: жители Николаевки записали обращение к Бастрыкину

21 октября 2024, 04:54
Фото: t.me/aksutenko
Жители Николаевки обвинили региональный следком в бездействии и просят председателя СК РФ Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. Люди заявляют, что чиновники продали их, как крепостных.

В середине октября жители Николаевки провели митинг против КРТ, где заявили, что мэр Логинов в прямом эфире «бессовестно врет» о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей.

Люди утверждают, что у них есть официальные документы с оценкой в 41, 48 и 50 тысяч рублей. «ПМ» в мэрии сказали, что главу города просто не так поняли.

Жители Николаевки записали видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. В ролике они заявляют, что их дома и земельные участки включили в зону КРТ без учета прав и их законных интересов.

«Чиновники из администрации Красноярска продали нас, как крепостных за 10 миллионов рублей. В сентябре 2023 года вы [Бастрыкин] дали распоряжение провести проверку относительно реализации проекта КРТ в Николаевке, выяснить как формировалась зона КРТ и почему многоквартирные дома были переведены в дома блокированной застройки без уведомления собственников. Результата этой проверки нет до сих пор.
В СК по краю наши заявления передают из одного отдела в другой. Все наши доводы и доказательства остаются без внимания. Причины необоснованного перевода домов в блокированную застройку не выясняются».
Видео: t.me/aksutenko.

По словам жителей Николаевки, мэр Владислав Логинов вводит в заблуждение всех жителей, утверждая, что владельцы домов получают достойную компенсацию — от 100 000 до 140 000 рублей за квадратный метр. Люди назвали это заявление обманом.

«Сначала нас обманом включили в зону КРТ, а сейчас через суды принудительно изымают земельные участки за символическую плату. Мы, собственники земли в престижном районе города-миллионника хотим элементарного: чтобы все сделки с нашим имуществом проходили прозрачно и все выкупалось по рыночной стоимости.
Нас же пытаются запугать. После публичных собраний собственников жилья в микрорайоне начинаются пожары, дома поджигают. Застройщик не несет никаких обязательств по содержанию выкупленных домов. Там начинают хозяйничать бомжи и наркоманы. Дома не отапливаются. Мы не исключаем коммунальных аварий. Краевые и городские власти не защищают интересы жителей микрорайона».

Жители Николаевки не исключают, что при формировании зоны КРТ в Николаевке были факты злоупотребления должностными полномочиями. Люди просят проверить законность действий красноярских чиновников.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о результатах проверки по факту возможного нарушения прав жителей Николаевки. Сообщается, что сейчас проводится проверка о халатности (статья 293 УК РФ).

«Проспект Мира» обратился в региональный следком, однако оперативно получить комментарий не удалось.

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