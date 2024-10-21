«Поговорим о наболевшем»: пиарщики устроят в Красноярске разговоры на «кухне»

На «кухне» обсудят, как изменились поведение, ценности и потребности потребителей, на каких коммуникационных площадках их теперь «ловить», как каждое поколение задает новые тренды и почему их стоит отслеживать. Пиарщики обсудят интернет-рекламу и выяснят, это новый инструментарий или вообще иная парадигма. Обсудят и вопросы медиапотребления — где смотреть и как считать, чтобы реклама была эффективной.