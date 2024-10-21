«Поговорим о наболевшем»: пиарщики устроят в Красноярске разговоры на «кухне»

Posted 21 октября, 05:32
Published 21 октября, 05:32
Modified 21 октября, 05:34
Updated 21 октября, 05:34
Модерировать секцию будет руководитель по внешним коммуникациям сети гастрономов «Красный яр» Таисия Голубева. Она объяснила, почему для дискуссии выбрали такой формат:
«Как-то так сложилось, что все самые главные и честные разговоры у нас, в России, происходят на кухне. Вот и мы соберемся на импровизированной кухне, чтобы поговорить с коллегами, пиарщиками и маркетологами, о наболевшем».
На «кухне» обсудят, как изменились поведение, ценности и потребности потребителей, на каких коммуникационных площадках их теперь «ловить», как каждое поколение задает новые тренды и почему их стоит отслеживать. Пиарщики обсудят интернет-рекламу и выяснят, это новый инструментарий или вообще иная парадигма. Обсудят и вопросы медиапотребления — где смотреть и как считать, чтобы реклама была эффективной.
Организаторы обещают, что разговор на «кухне» будет откровенным, по существу и без цензуры. Спикеры не только поделятся успешными кейсами., но и обсудят свои провалы.