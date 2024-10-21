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Posted 21 октября, 01:36

Published 21 октября, 01:36

Modified 21 октября, 10:06

Updated 21 октября, 10:06

Красноярец за 10 тысяч рублей предлагает стать «отцом на час»

«Разрешу бегать по лужам»: в Красноярске появился «отец на час»

21 октября 2024, 01:36
Фото: avito.ru

Красноярец за 10 тысяч рублей предлагает стать «отцом на час»

В Красноярске появилась новая услуга — «отец на час». Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Объявление появилось 17 октября. Его автором является некий Владимир, который просит за услугу 10 тысяч рублей.

Как пишет автор объявления, услуга «отец на час» подойдет тем людям, которые соскучились по своим папам и не могут сейчас быть вместе.

Фото: avito.ru
«Предлагаю провести „День с отцом“. Независимо от возраста заказчика, свожу тебя покататься на каруселях, научу мастерить скворечник и разрешу бегать по лужам».

Владимир указал, что предпочитает сообщения, поэтому связаться по телефону с ним нельзя. Автор пишет, что отвечает в течение нескольких часов. «Проспект Мира» попытался связаться с красноярцем, однако, пока он ничего не ответил.

С 17 октября объявления просмотрели уже больше 3 тысяч человек.

  • До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске начали предлагать услугу по выгулу квадроберов.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Авито#Объявление#Отец#Услуга
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