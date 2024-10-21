Собственники ТРК «Комсомолл» хотят отсудить у мэрии Красноярска права на парковку

В иске сказано, что в апреле компания обратилась в мэрию, чтобы ей выдали разрешение на размещение стоянки. Однако в администрации отказали. Причиной назвали то, что земля с августа этого года находится в пользовании «Татышев-парка», причем бессрочно. Собственники ТРК рапортуют, что они за свой счет устанавливали там сети, электричество и подпорную стену и передача их в пользование парка незаконна.