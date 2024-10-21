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Posted 21 октября, 08:55

Published 21 октября, 08:55

Modified 21 октября, 10:27

Updated 21 октября, 10:27

Собственники ТРК «Комсомолл» хотят отсудить у мэрии Красноярска права на парковку

Собственники ТРК «Комсомолл» хотят отсудить у мэрии Красноярска права на парковку

21 октября 2024, 08:55
Фото: prmira.ru
ТРК «Комсомолл» подал в суд на мэрию Красноярска и пытается вернуть права на парковку у комплекса. Ранее администрация передала землю в пользование «Татышев-парка».

ООО «Эстейт Проперти» (компания, которой принадлежит торгово-развлекательный комплекс) подала заявление в Арбитражный суд края 4 октября. Ответчиками выступает департамент муниципального имущества и земельных отношений, департамент градостроительства и муниципальное учреждение «Центр реализации социальных проектов» («Татышев-парк»).

Распоряжение мэрии о передачи части парковки у ТРЦ «Татышев-парку» предприниматель требует признать незаконным. Кроме этого, руководство «Комсомолла» хочет, чтобы с ними заключил договор департамент градостроительства на строительство платной парковки, площадью почти 2,5 тыс. квадратных метров.

Напомним, ранее мы сообщали, что парковку у ТРК хотят сделать платной. Там даже поставили стойки для шлагбаумов. Сообщалось, что для посетителей стоянка останется бесплатной. Ограничить парковку хотели из-за сотрудников соседних офисных зданий, которые с самого утра занимают большинство мест.

Позже стоянку начали ограждать шлагбаумами и блоками. Тогда сообщалось, что первые три часа парковки будет бесплатными, последующие два часа будут стоить по 50 рублей за час. Тогда в администрации ТЦ заявили, что запуск будет после 20 сентября.

В иске сказано, что в апреле компания обратилась в мэрию, чтобы ей выдали разрешение на размещение стоянки. Однако в администрации отказали. Причиной назвали то, что земля с августа этого года находится в пользовании «Татышев-парка», причем бессрочно. Собственники ТРК рапортуют, что они за свой счет устанавливали там сети, электричество и подпорную стену и передача их в пользование парка незаконна.

В «Комсомолле» говорят, парковочных мест не хватает для всех посетителей. И эта ситуация может привести к коллапсу и невозможности припарковать свой автомобиль посетителям.

Как следует из материалов дела, суд оставил исковое заявление без движения. Причина — в предоставленных руководством ТРК документах есть недочеты. У истца есть время, чтобы их исправить — до 8 ноября.

#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Иск#Красноярский край#Мэрия Красноярска#Парковка#Арбитражный суд#Платная парковка
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