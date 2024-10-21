Учёные исследовали 12 тысяч километров на Таймыре и изучили популяцию овцебыка

Posted 21 октября, 04:34
Published 21 октября, 04:34
Modified 21 октября, 04:36
Updated 21 октября, 04:36
Учёные получили актуальные данные о численности и половозрастной структуре, распределении популяции овцебыков. Все встречи и следы животных задокументировали с помощью фото-, видеоаппаратуры, GPS-регистраторов и фиксировали координаты на картах. Еще ученые провели опрос коренного населения, в том числе рыбаков и охотников, о местах встреч с овцебыками.
На правом берегу реки Пясина, в районе устья реки Ханчеча ученые впервые отметили группу овцебыков: взрослых самца и самку, годовалого бычка и двух сеголеток (телят, родившихся в этом году). Полученные данные свидетельствуют об успешном размножении млекопитающих на территории Западного Таймыра. Кроме того, по мнению ученых, можно с высокой долей вероятности говорить о постепенном расселении овцебыков на Западном Таймыре.
Для расселения вида на данной территории ученые разработают рекомендации и меры для сохранения и дальнейшему рациональному использованию животного на Таймыре в целом.
Популяцию овцебыка на Таймыре возродили советские ученые в ходе уникального проекта в 1974 году. К середине 1990-х годов численность овцебыков на полуострове составляла около 1 тысяч особей, а в начале 2000-х годов более 4 тысяч.
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