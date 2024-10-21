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Posted 21 октября, 04:34

Published 21 октября, 04:34

Modified 21 октября, 04:36

Updated 21 октября, 04:36

Учёные исследовали 12 тысяч километров на Таймыре и изучили популяцию овцебыка

Учёные исследовали 12 тысяч километров на Таймыре и изучили популяцию овцебыка

21 октября 2024, 04:34
Фото: РН-Ванкор
Ученые Сибирского федерального университета при поддержке «РН-Ванкор» (оператор проекта «Роснефти» «Восток Ойл») провели учет численности овцебыков в западной части Таймыра. Исследователи использовали авиационный и водный транспорт. Общая протяженность всех маршрутов превысила 12 тысяч километров.

Учёные получили актуальные данные о численности и половозрастной структуре, распределении популяции овцебыков. Все встречи и следы животных задокументировали с помощью фото-, видеоаппаратуры, GPS-регистраторов и фиксировали координаты на картах. Еще ученые провели опрос коренного населения, в том числе рыбаков и охотников, о местах встреч с овцебыками.

Фото: РН-Ванкор

На правом берегу реки Пясина, в районе устья реки Ханчеча ученые впервые отметили группу овцебыков: взрослых самца и самку, годовалого бычка и двух сеголеток (телят, родившихся в этом году). Полученные данные свидетельствуют об успешном размножении млекопитающих на территории Западного Таймыра. Кроме того, по мнению ученых, можно с высокой долей вероятности говорить о постепенном расселении овцебыков на Западном Таймыре.

Для расселения вида на данной территории ученые разработают рекомендации и меры для сохранения и дальнейшему рациональному использованию животного на Таймыре в целом.

Фото: РН-Ванкор

Популяцию овцебыка на Таймыре возродили советские ученые в ходе уникального проекта в 1974 году. К середине 1990-х годов численность овцебыков на полуострове составляла около 1 тысяч особей, а в начале 2000-х годов более 4 тысяч.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Дочерние общества Компании реализуют комплексные программы по сохранению и восстановлению биологических ресурсов, в том числе, с использованием передовых технологических решений.

Реализация экологических и социальных проектов, имеющих прикладное значение для Таймыра и его населения, ведется в рамках грантовой программы «РН-Ванкор». В этом году при поддержке нефтяников реализуются проекты по оценке состояния популяций основных промысловых рыб водоемов Таймыра с применением технологий экспресс-анализа, созданию учебника «Северный олень Таймыра».

В 2023 году победителями грантового конкурса стали проекты по оценке состояния водных биологических ресурсов Енисейского залива Карского моря, анализу численности и распространения гусеобразных птиц Западного Таймыра, оценке состояния и динамики растительного покрова западной части Таймыра по данным дистанционного зондирования.

#Владислав Савончик
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