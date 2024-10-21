Учёные исследовали 12 тысяч километров на Таймыре и изучили популяцию овцебыка

На правом берегу реки Пясина, в районе устья реки Ханчеча ученые впервые отметили группу овцебыков: взрослых самца и самку, годовалого бычка и двух сеголеток (телят, родившихся в этом году). Полученные данные свидетельствуют об успешном размножении млекопитающих на территории Западного Таймыра. Кроме того, по мнению ученых, можно с высокой долей вероятности говорить о постепенном расселении овцебыков на Западном Таймыре.