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Posted 21 октября, 06:09

Published 21 октября, 06:09

Modified 21 октября, 06:09

Updated 21 октября, 06:09

В Красноярске на нескольких заправках опять подорожал бензин

В Красноярске на некоторых заправках снова подорожал бензин. На сколько?

21 октября 2024, 06:09
Фото: 1MI

В Красноярске на нескольких заправках опять подорожал бензин

В Красноярске с начала октября на заправках в очередной раз изменились цены на бензин — стоимость некоторых видов топлива выросла на 40 копеек.

21 октября несколько автомобилистов рассказали «Проспекту Мира», что в Красноярске снова изменились цены на бензин. Некоторые виды топлива стали дороже, а некоторые марки, наоборот, заметно подешевели.

Например, на АЗС «Роснефти» литр АИ-92 с начала октября стал дороже на 30 копеек и сейчас стоит 51,9 рубля. Стоимость АИ-95 выросла с 54 рублей 70 копеек до 55 рублей. Дизельное топливо подорожало на 40 копеек и теперь стоит 69,34 рубля. Стоимость АИ-100 никак не изменилась — 82,85 рубля за литр.

На заправочных станциях «Газпромнефти» с начала октября литр АИ-92 вырос в цене на 20 копеек — до 52 рублей 15 копеек. Стоимость АИ-95 стала дороже на 17 копеек и сейчас стоит 56 рублей 12 копеек.

На заправках «КНП» с 4 октября литр АИ-95 подешевел на 2 рубля и в настоящий момент стоит 60,9 рубля. Литр АИ-98 стоит также, как и в начале октября — 84,8 рубля. АИ-92 стал дешевле на 80 копеек и сейчас за литр просят 54 рубля 10 копеек.

На заправочных станциях «25 часов» стоимость всех видов топлива не меняется с начала сентября. За литр АИ-92 сейчас просят 54,2 рубля, АИ-95 — 61,9 рубля. Литр АИ-98 стоит 84,9 рубля.

  • Ранее статистики рассказали, как с начала года менялись цены на топливо в Красноярском крае.
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