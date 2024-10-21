В Красноярске на некоторых заправках снова подорожал бензин. На сколько?

Posted 21 октября, 06:09
Published 21 октября, 06:09
Modified 21 октября, 06:09
Updated 21 октября, 06:09
21 октября несколько автомобилистов рассказали «Проспекту Мира», что в Красноярске снова изменились цены на бензин. Некоторые виды топлива стали дороже, а некоторые марки, наоборот, заметно подешевели.
Например, на АЗС «Роснефти» литр АИ-92 с начала октября стал дороже на 30 копеек и сейчас стоит 51,9 рубля. Стоимость АИ-95 выросла с 54 рублей 70 копеек до 55 рублей. Дизельное топливо подорожало на 40 копеек и теперь стоит 69,34 рубля. Стоимость АИ-100 никак не изменилась — 82,85 рубля за литр.
На заправочных станциях «Газпромнефти» с начала октября литр АИ-92 вырос в цене на 20 копеек — до 52 рублей 15 копеек. Стоимость АИ-95 стала дороже на 17 копеек и сейчас стоит 56 рублей 12 копеек.
На заправках «КНП» с 4 октября литр АИ-95 подешевел на 2 рубля и в настоящий момент стоит 60,9 рубля. Литр АИ-98 стоит также, как и в начале октября — 84,8 рубля. АИ-92 стал дешевле на 80 копеек и сейчас за литр просят 54 рубля 10 копеек.
На заправочных станциях «25 часов» стоимость всех видов топлива не меняется с начала сентября. За литр АИ-92 сейчас просят 54,2 рубля, АИ-95 — 61,9 рубля. Литр АИ-98 стоит 84,9 рубля.