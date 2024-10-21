В Красноярске на некоторых заправках снова подорожал бензин. На сколько?

Например, на АЗС «Роснефти» литр АИ-92 с начала октября стал дороже на 30 копеек и сейчас стоит 51,9 рубля. Стоимость АИ-95 выросла с 54 рублей 70 копеек до 55 рублей. Дизельное топливо подорожало на 40 копеек и теперь стоит 69,34 рубля. Стоимость АИ-100 никак не изменилась — 82,85 рубля за литр.