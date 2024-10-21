В Красноярске салон меха уничтожит брендовые пальто и сумки на 700 тысяч

Posted 21 октября, 02:32
Published 21 октября, 02:32
Modified 21 октября, 04:14
Updated 21 октября, 04:14
Как рассказали в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства проверили магазин Carre на улице Алексеева.
Выяснилось, что 25 женских сумок, портмоне и клатчей известных брендов общей стоимостью 293 тысячи рублей были без маркировки на русском языке. Среди продукции оказались 5 женских клатчей Chanel и Christian Dior с признаками контрафактного производства.
Также в магазине нашли 14 женских пальто Bella Bicchi, на которых не было маркировки ЕАС и даты изготовления. Общая стоимость пальто — больше 390 тысяч рублей.
В результате всю продукцию арестовали. В Роспотребнадзоре заявили, что у магазина не было разрешения на продажу вещей с товарными знаками Chanel Sarl и Christian Dior. Продукцию признали контрафактной.
Суд оштрафовал владельца магазина на 25 тысяч рублей и обязал уничтожить всю арестованную продукцию.