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Posted 21 октября, 02:32

Published 21 октября, 02:32

Modified 21 октября, 04:14

Updated 21 октября, 04:14

В Красноярске салон меха уничтожит брендовые пальто и сумки на 700 тысяч

В Красноярске салон меха уничтожит брендовые пальто и сумки на 700 тысяч

21 октября 2024, 02:32
Фото: Роспотребнадзор Красноярск
В Красноярске владельцу салона меха и кожи Carre придется уничтожить брендовые пальто и сумки. Их общая стоимость — около 700 тысяч рублей.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства проверили магазин Carre на улице Алексеева.

Выяснилось, что 25 женских сумок, портмоне и клатчей известных брендов общей стоимостью 293 тысячи рублей были без маркировки на русском языке. Среди продукции оказались 5 женских клатчей Chanel и Christian Dior с признаками контрафактного производства.

Также в магазине нашли 14 женских пальто Bella Bicchi, на которых не было маркировки ЕАС и даты изготовления. Общая стоимость пальто — больше 390 тысяч рублей.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

В результате всю продукцию арестовали. В Роспотребнадзоре заявили, что у магазина не было разрешения на продажу вещей с товарными знаками Chanel Sarl и Christian Dior. Продукцию признали контрафактной.

Суд оштрафовал владельца магазина на 25 тысяч рублей и обязал уничтожить всю арестованную продукцию.

  • До этого мы рассказывали о том, как жительница Ачинска отсудила у «Спортмастера» 5-кратную стоимость некачественных кроссовок.
  • Тут мы писали о пенсионере из Ачинска, которому выплатят больше 65 тысяч за навязанные фильтры для воды.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Вещи#Красноярск#Магазин#Роспотребнадзор#Продукция#Товары
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