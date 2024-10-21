В СК сообщили, когда станет известна точная причина смерти 4 детей из Красной Сопки

Posted 21 октября, 10:50
Published 21 октября, 10:50
Modified 21 октября, 10:52
Updated 21 октября, 10:52
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи. 26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.
Следователи называют версию об отравлении «компонентами неустановленного препарата от насекомых» приоритетной.
Как рассказала представитель СК по краю Юлия Арбузова изданию krsk.aif.ru, причина смерти детей должна быть названа на следующей неделе.
«Сейчас все на финишной прямой. Криминалисты делают заключения. Обнародуем, скорее всего, на следующей неделе. Будет названа точная причина смерти детей. Экспертиза проводится и в Москве, и в Красноярске», — говорит Арбузова.
Сейчас приоритетной у следователей остается версией с отравлением компонентом неустановленного инсектицидного средства — возможно, дихлофосом. Средство было обнаружено на теле погибших и на трупе котенка семьи.
Если эта версия подтвердится, то уголовное дело могут переквалифицировать — сейчас оно возбуждено по факту, но обвиняемыми могут стать и родители.