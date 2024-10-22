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Posted 22 октября, 12:40

Published 22 октября, 12:40

Modified 22 октября, 12:40

Updated 22 октября, 12:40

Беременность и роды: чем система ОМС в РФ отличается от иностранных аналогов

Беременность и роды: чем система ОМС в РФ отличается от иностранных аналогов

22 октября 2024, 12:40
Фото: 1MI
В России большое внимание уделяется заботе о здоровье будущих мам и новорожденных. Все этапы беременности, родов и ухода за младенцем включены в обязательное медицинское страхование (ОМС).

Журналисты из «Комсомольской правды» провели сравнение доступности медицинской помощи для беременных и детей в России и других странах.

В России беременные женщины могут встать на учет на ранних сроках, что позволяет контролировать состояние здоровья и получать государственную поддержку. Ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет до 12 недель беременности, в среднем составляет 16 800 рублей, пишет newsnn.ru.

В рамках обязательного медицинского страхования беременные женщины имеют право на бесплатное посещение различных врачей, включая гинекологов и стоматологов. Кроме того, они могут пройти три ультразвуковых исследования и сдать необходимые анализы. ОМС также покрывает стоимость родов. С 1 февраля 2024 года родители получают материнский капитал в размере 631 тыс. рублей на первого ребенка и еще 202 тыс. рублей на второго.

В то время как в США стоимость родов может составлять в среднем около 2000 долларов и доступ к качественной медицинской помощи ограничен страховыми программами, которые не всегда покрывают 100% расходов. В Китае, например, расходы на роды могут составлять до 271 000 рублей из-за того, что провинции сами определяют, какие услуги для беременных будут предоставляться бесплатно. В Великобритании роды и послеродовое наблюдение являются бесплатными, на эти нужды выделяется 10% бюджета. Во Франции власти оплачивают лишь 70% услуг, остальные расходы ложатся на родственников. В Объединенных Арабских Эмиратах все зависит от вида страховки: если роженица забеременела вне брака или старше, чем указано в страховке, бесплатные услуги ей не предоставляются.

Проблема бесплодия в России остается актуальной. С 2013 года ЭКО включено в обязательную медицинскую страховку, и за это время было проведено более 800 тысяч процедур. В 2023 году количество выполненных процедур ЭКО достигло 108 700. С начала текущего года российским женщинам и мужчинам стало доступно бесплатное обследование репродуктивного здоровья по полису обязательного медицинского страхования.

«За первое полугодие 2024 года порядка 600 тыс. застрахованных в ОМС прошли исследование репродуктивного здоровья, и каждый месяц востребованность такой диагностики возрастает», — рассказал председатель ФОМС Илья Баланин.

Следует отметить, что текущий уровень социально-демографического развития страны в том числе оценивается по коэффициенту детской смертности. Например, самый высокий показатель в Нигерии — он составляет 73‰, в то время как в Швеции этот показатель достигает лишь 1,9‰. По информации ВОЗ на 2023 год, в России уровень детской смертности составляет всего 4,2‰, что значительно ниже, чем 20 лет назад, когда он достигал 15,3‰.

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