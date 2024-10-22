Беременность и роды: чем система ОМС в РФ отличается от иностранных аналогов

В то время как в США стоимость родов может составлять в среднем около 2000 долларов и доступ к качественной медицинской помощи ограничен страховыми программами, которые не всегда покрывают 100% расходов. В Китае, например, расходы на роды могут составлять до 271 000 рублей из-за того, что провинции сами определяют, какие услуги для беременных будут предоставляться бесплатно. В Великобритании роды и послеродовое наблюдение являются бесплатными, на эти нужды выделяется 10% бюджета. Во Франции власти оплачивают лишь 70% услуг, остальные расходы ложатся на родственников. В Объединенных Арабских Эмиратах все зависит от вида страховки: если роженица забеременела вне брака или старше, чем указано в страховке, бесплатные услуги ей не предоставляются.