Что красноярцы думают о сериале «Комбинация»? Собрали отзывы

Posted 22 октября, 10:17
Published 22 октября, 10:17
Modified 22 октября, 11:08
Updated 22 октября, 11:08
«Комбинация» (18+) — сериал режиссёра Никиты Власова с Никитой Кологривым, Елизаветой Базыкиной и Анастасией Уколовой в главных ролях. Он начал выходить в начале сентября, а последняя серия выйдет 24 октября.
Сериал рассказывает о музыкальной группе «Комбинация», которая получила известность в начале 1990-х годов — это первая в СССР поп-группа, в которой участвуют только девушки.
«1987 год. Бывший сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым. Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Татьяну Иванову, Алёну Апину и собирают первую в СССР женскую группу», — так звучит описание сериала.
«Проспект Мира» узнал мнение красноярцев, которые посмотрели вышедшие серии. Одна из жительниц рассказала нам, что ей в целом сериал понравился.
«По-моему, это хороший проект. Не выдающийся, не что-то новое и необычное, но вполне хороший сериал, каких все последние годы в России немало. У нас правда научились снимать хорошие сериалы: „Кухня“, „Триггер“, „Чики“, „Метод“ и так далее».
Сейчас, по мнению красноярки, всё больше становится заметен «тренд на ностальгию и прошлое».
«За последнее время выходили, например, сериалы „Игры“ об Олимпиаде-80, „Слово пацана“ о бандитском Татарстане в 80-е, „Мир! Дружба! Жвачка!“ о подростках в 90-е и вот сейчас „Комбинация“ — о популярной группе того периода. Один из кинокритиков разбирал, кстати, феномен ностальгии и связь с политикой в стране, но это уже другой большой разговор».
Девушка считает, что сериал достаточно правдиво передает атмосферу того времени.
«В нем очень реалистично показана обстановка — с бедными квартирами и матом в кадре. Чувствуется какая-то тоска, так как время было непростым, и вместе с тем есть надежда и мечты».
Еще она отметила игру актеров.
«И мне нравится игра Никиты Кологривого и двух главных солисток — Анастасии Уколовой и Елизаветы Базыкиной».
Жители других городов оставляли отзывы на сериал в соцсетях. Многие писали, что кинокартина им понравилась.
«Что ж, мне очень понравилась эта работа! Сценарий интересный, атмосферу и костюмы той эпохи завезли, диалоги с аутентичным „матерком“ весьма доставляют, актёры играют хорошо».
«Глянул пока два серии и мне прям зашло! Я вообще очень люблю советский синтвейв, а тут прям всё им пропитано. Юмор, динамика, актёры, локации, атмосфера и отсылки к массовой культуре „той эпохи“ — всё супер!»
«Видно, что создатели отнеслись с душой к проекту. Естественно, есть и минусы, без которых не обойтись, но это не так важно».
Другие наоборот не оценили сериал. Им не понравились стиль, игра актеров и сюжет.
«Сериал очень странный. Первые пару серий я откровенно боролся с желанием выключить эту нарочито кое-как смонтированную фигню».
«Я не понимаю, в чём была цель актёра и режиссёра картины создать настолько странного и наигранного центрального персонажа. Прям идиотик какой-то».
На «Кинопоиске» рейтинг сериала «Комбинация» составляет 7,6. Количество положительных рецензий — 60%. В них отмечают игру актеров, атмосферу и сюжет.
«Атмосфера уходящих 80-х и наступающих 90-х в сериале передана удивительно точно. И речь здесь не только о самой известной музыке той эпохи. Это и объемные прически, и макияжи с синими и зелеными тенями на веках, а одежда это вообще отдельный разговор — куда без цветных лосин и безразмерных ярких олимпиек».
«От того, как сериал сделан, я в восторге. Особенно нравятся персонажи Никиты Кологривого и Елизаветы Базыкиной. Очень, очень талантливые ребята. В 'Комбинации' хорошая музыка, и песни самой группы, и популярные песни того периода».
В негативных отзывах зрители пишут тоже о игре актеров и сюжете — некоторым показалось, что сериал получился гротескным.
«Местами переигрывающий и скатывающийся в кривляние Никита Кологривый, местами заметны сюжетные провисания, местами режут уши вычурные диалоги».
«Негатива от увиденного не испытываю, но и положительного мне не хватило. Продукт достойный просмотра, но недоработанный».
На сайте Wink, где идет «Комбинация», сериалу поставили оценку в 9,1 балла.