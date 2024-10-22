Денис Буцаев и Сергей Меликов обсудили строительство объектов ТКО в Дагестане

Posted 22 октября, 17:51
Published 22 октября, 17:51
Modified 22 октября, 17:51
Updated 22 октября, 17:51
По словам Буцаева, последние три года власти республики работают над формированием комплексной системы обращения с отходами, которая будет соответствовать всем стандартам РФ, пишет newstracker.ru.
Он отметил, что территориальной схемой предусмотрено строительство трех мусоросортировочных комплексов и трех полигонов, на всех этих объектах будут развернуты мощности по утилизации. Буцаев уточнил, что совокупная производительность создаваемых объектов по обработке составит 950 тысяч тонн в год, по утилизации — 528 тысяч тонн в год, по захоронению — 570 тысяч тонн в год. Это самый большой объем мощностей, создаваемый в рамках одного российского региона единомоментно, заключил глава РЭО.
Правительство Дагестана и ООО «Республиканский экологический оператор» подписали три концессии о создании шести предприятий по обращению с ТКО в 2022 году.
Дагестан стал одним из первых субъектов РФ, кто получил субсидию в размере 8,4 миллиарда рублей из федерального бюджета в 2022 и 2023 годах в рамках Правил № 1222 от Минприроды России. Выделенные средства позволили приступить к строительству объектов в кратчайшие сроки после успешного прохождения государственной экспертизы и получения проектно-сметной документации.
Сергей Меликов назвал проект общественным, востребованным и стратегически важным для республики. Он отметил, что пять лет назад в Дагестане было лишь два полигона, которые могли принять 400 тонн мусора из ежегодно образуемого одного миллиона, а оставшийся вывозился на стихийные свалки. По словам Меликова, требовалось стратегическое решение, им стало создание республиканского экооператора, финансовая работа которого сопровождается федеральным казначейством.
Глава Дагестана также отметил, что реализация мероприятий по созданию в регионе инфраструктуры для обращения с отходами стала возможна только благодаря поддержке со стороны Правительства Российской Федерации, методической помощи Минприроды России, технической помощи и сопровождению со стороны РЭО.
Сейчас на будущих предприятиях ведутся строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию объекта размещения в Карабудахкентском районе запланирован на 2024 год, ввод в эксплуатацию трех объектов сортировки и двух объектов размещения в Дербентском и Хасавюртовском районах запланирован в 2025 году.