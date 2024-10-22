Денис Буцаев и Сергей Меликов обсудили строительство объектов ТКО в Дагестане

Он отметил, что территориальной схемой предусмотрено строительство трех мусоросортировочных комплексов и трех полигонов, на всех этих объектах будут развернуты мощности по утилизации. Буцаев уточнил, что совокупная производительность создаваемых объектов по обработке составит 950 тысяч тонн в год, по утилизации — 528 тысяч тонн в год, по захоронению — 570 тысяч тонн в год. Это самый большой объем мощностей, создаваемый в рамках одного российского региона единомоментно, заключил глава РЭО.