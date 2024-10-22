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Posted 22 октября, 07:47

Published 22 октября, 07:47

Modified 22 октября, 07:47

Updated 22 октября, 07:47

Глюкозу оштрафовали за наркотики. Красноярцы обвиняли ее в неадекватном поведении

Глюкозу оштрафовали за наркотики. Красноярцы обвиняли ее в неадекватном поведении

22 октября 2024, 07:47
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
Сюжет
Скандал с Глюкозой
Певицу Глюкозу оштрафовали за употребление наркотиков. Ее задержали в аэропорту Шереметьево.

Сегодня, 22 октября, в пресс-службе суда общей юрисдикции Москвы сообщили, что Глюкозу привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков (часть 1 статья 6.9 КоАП РФ).

Сообщается, что Наталью Ионову остановили полицейские в московском аэропорту Шереметьево. В пресс-службе отметили, по визуальным признакам, Глюкоза находилась в состоянии наркотического опьянения. От медосвидетельствования она отказалась.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

В итоге суд признал Ионову виновной и оштрафовал на 5 тысяч рублей.

«Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств — наличие несовершеннолетних детей».

До этого мы рассказывали о том, что Глюкоза после скандального выступления в Красноярске отказалась от лечения в реабилитационном центре для людей, страдающих зависимостями и психическими расстройствами.

20 июля в Красноярске на острове Татышев состоялось выступление Глюкозы на Дне металлурга. По сообщениям СМИ, организаторы собирались заплатить Глюкозе 5,5 миллиона рублей, для зрителей же концерт был бесплатным.

Во время выступления красноярцы заметили странности в поведении исполнительницы. Она трогала себя за интимные места и периодически не пела. Люди стали предполагать, что Глюкоза употребила алкоголь или наркотики.

Через три дня певица объяснила свое состояние на концерте в Красноярске. Ионова заявила, что после смерти бабушки Лидии и «атаки бывшего продюсера» ей прописали снотворное и антидепрессанты — певица «не знала, как они действуют». Известный врач пояснил после этого, что препараты не могут оказывать такого воздействия.

Продюсер Максим Фадеев сообщил, что планирует подать иск в суд, чтобы запретить Ионовой использовать псевдоним Глюкоза и исполнять его песни. Поведение певицы он назвал «бешенством».

Позднее Глюкоза заявила, что заплатила Фадееву 60 миллионов рублей за использование товарного знака Глюk'oZa и исполнение песен. Однако через несколько лет продюсер, с ее слов, якобы захотел получать от певицы четверть ее дохода.

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