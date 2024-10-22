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Posted 22 октября, 06:01

Published 22 октября, 06:01

Modified 22 октября, 06:03

Updated 22 октября, 06:03

Итальянский тенор выступил в дискуссионном клубе «ПРО Красноярск»

Итальянский тенор выступил в дискуссионном клубе «ПРО Красноярск»

22 октября 2024, 06:01
Фото: Компания Эн+
С 16 октября по 2 ноября в Красноярске проходит фестиваль искусств «Хворостовский». В этом году ярким акцентом концертной программы стало выступление итальянского тенора Витторио Григоло в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра.

Накануне своего выступления Витторио Григоло посетил дискуссионный клуб «ПРО Красноярск» — его уже третий год организует российский энергохолдинг Эн+, который основал Олег Дерипаска. Главная цель клуба — создание сообщества неравнодушных красноярцев и организация встреч с интересными спикерами.

«Поразило, что оперный певец говорит больше всего не о музыке, а о мироздании. Широта его взглядов говорит о том, что пение удается когда ты мыслишь широко. Именно ради этого стоит слушать такую музыку», — рассказала участница клуба «ПРО Красноярск» Елена Болва.

В ходе встречи Григоло рассказал, чем похоже творчество в Италии и Сибири, а также о своём опыте самого молодого исполнителя в «Ла Скала». А ещё тенор дал студентам института искусств им. Хворостовского советы.

«Прислушивайтесь к своим преподавателям и принимайте это как дар, но со знаком вопроса. Они покажут вам путь и помогут выбрать правильную обувь, чтобы его пройти. Окончательное решение все равно будет за вами — выбирайте сердцем, подходит ли вам эта дорога», — рассказал Витторио Григоло.

Холдинг Эн+ активно поддерживает диалог с лидерами мнений и предпринимателями, что делает клуб «ПРО Красноярск» площадкой для формирования новых предложений по развитию бизнеса и территории.

«Клуб „ПРО Красноярск“ организовала компания Эн+ несколько лет назад. Мы хотели объединить сообщество активных красноярцев, бизнесменов, предпринимателей и людей, которые хотят менять наш город к лучшему. Сегодня был совершенно уникальный опыт, который украсил и наш клуб и программу приезда Виттория в Красноярск», — рассказала директор департамента РУСАЛ по связям с общественностью Елена Южакова.

#Владислав Савончик
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