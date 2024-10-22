Итальянский тенор выступил в дискуссионном клубе «ПРО Красноярск»

«Прислушивайтесь к своим преподавателям и принимайте это как дар, но со знаком вопроса. Они покажут вам путь и помогут выбрать правильную обувь, чтобы его пройти. Окончательное решение все равно будет за вами — выбирайте сердцем, подходит ли вам эта дорога», — рассказал Витторио Григоло.