Как развивать города с населением до 250 тыс. человек обсудили эксперты в Красноярске

Так, например, межмуниципальные центры это небольшие поселки, в которых — так сложилось исторически — есть почта, больница, хлебозавод, учебные заведения и так далее. Казалось бы: какие перспективы могут быть у населенного пункта, где отсутствует промышленное предприятие. И тем не менее, именно такие города более жизнестойки, в отличие от более крупного села, где есть только производство. Они служат точкой притяжения жителей из окружающих поселков, деревень и городов, беря на себя функцию межмуниципальных центров. Поэтому нужно поддерживать эти их сильные стороны, считают эксперты. В частности развивать социальную сферу и сферу услуг.