Как развивать города с населением до 250 тыс. человек обсудили эксперты в Красноярске

Posted 22 октября, 07:58
Published 22 октября, 07:58
Modified 22 октября, 08:00
Updated 22 октября, 08:00
Почему про это вообще разговаривают? Дело в том, что населенные пункты, в которых живет до 250 тысяч человек, обеспечивают демографический потенциал страны и формируют ее географический каркас. Ключевой тезис государственной политики нашей страны заключается в необходимости сохранять и развивать такие города.
В Красноярском крае к малым городам относят, например, Енисейск, Минусинск, Железногорск. Но проблем у них гораздо больше, чем успехов. Эксперты предлагают подходить к решению этих проблем системно — исходя из типа небольших населенных пунктов. Предложенная экспертами типологизация малых городов — абсолютно новый подход к их развитию.
Исследование разработал Сибирский институт экономики роста им. П. А. Столыпина. Эксперты предлагают выделить восемь разновидностей малых городов:
Главная идея исследования в том, что для каждого типа городов характерен свой определенный набор проблем, равно как и преимуществ.
Так, например, межмуниципальные центры это небольшие поселки, в которых — так сложилось исторически — есть почта, больница, хлебозавод, учебные заведения и так далее. Казалось бы: какие перспективы могут быть у населенного пункта, где отсутствует промышленное предприятие. И тем не менее, именно такие города более жизнестойки, в отличие от более крупного села, где есть только производство. Они служат точкой притяжения жителей из окружающих поселков, деревень и городов, беря на себя функцию межмуниципальных центров. Поэтому нужно поддерживать эти их сильные стороны, считают эксперты. В частности развивать социальную сферу и сферу услуг.
Другой пример — города промышленности и энергетики. С одной стороны, эти населенные пункты, как правило градообразующие, они предоставляют жителями рабочие места. С другой, эта их специфика рождает целый комплекс других проблем — недостаток современного жилья, в том числе для приезжающих сотрудников, дефицит социальной инфраструктуры, нехватку учителей, врачей, культурных работников, и, конечно же, проблемы с экологией.
Предложения по развитию — важная часть исследования Сибирского института. Например, как считают эксперты, некоторые исторические города из числа малых интересны туристам, но находятся на краю региона и нормальной дороги к ним нет. Необходимо делать развязки, чтобы до населенных пунктов было легко доехать. Проводить выходные и отпуска тоже можно в малых городах жителям ближайших крупных городов. Кроме того, такие населенные пункты должны конкурировать и по зарплатам — учителям и врачам там необходимо платить больше, чем в крупных городах.
В городах общегосударственных функций, таких как Железногорск Красноярского края, другие «горячие точки».
«В таких городах средняя зарплата выше. Но довольно часто проблема таких городов — в недостаточном уровне развития предпринимательства и сферы услуг. Поэтому необходимо создавать возможности для того, чтобы малый бизнес был заинтересован здесь работать. Например, формировать банк единых участков и помещений, который передавать затем для использования малым предприятиям», — заявил исследователь в сфере городской экономике, кандидат экономических наук Алексей Зайцев.
Ранжирование городов в соответствии с предложенной типологией позволит для каждого населенного пункта выстроить свою стратегию развития и финансовую модель. В результате обеспечивается системный подход к решению проблем каждого отдельно взятого малого города исходя из их специфики.
Важный аспект в том, что реализация любой предложенной стратегии развития невозможна без поддержки. В первую очередь — государственной. Власти не только могут поддерживать инициативы и проекты по развитию территорий, но и создавать условия, которые бы привлекали туда бизнес. Частные инвесторы — еще одна важная составляющая, необходимая для жизни малого города. Это могут быть крупные предприятия, которые заинтересованы в том, чтобы территория их присутствия развивалась.
«Необходимо находить новые форматы сотрудничества между бизнесом, и, прежде всего, крупным бизнесом, которые имеет там свои производственные опорные мощности и бюджетом, государством, для того, чтобы мы закрепляли там людей и условия жизни были еще более привлекательными, чем в наших столицах как федеральных, так и краевых», — заявил сенатор РФ от Красноярского края Александр Усс.
Но бизнесу нужны условия для работы, и в первую очередь — доступные, надежные и прозрачные финансовые инструменты. Столыпинцы считают, что такими инструментами могли бы стать муниципальные облигации или инфраструктурный социальный контракт.
«В малых городах живет 24 миллиона человек. Это очень важная часть населения России, которая должна воспроизводиться, которая должна работать, приносить пользу стране, но зачастую так не получается, потому что нет этих удочек, тех инструментов, на которые можно ловить и экономический рост, и социальный комфорт. Поэтому, слава богу, что в России сейчас возрождается внимание к этой теме», — объясняет исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.
Предложения и выводы экономистов будут рекомендовать для формирования федеральных, региональных и городских политик. Также они могут быть использованы для формирования мастер-планов развития 200 российских городов, разработать которые поручил президент Владимир Путин.