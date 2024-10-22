Какие специальности популярны в вузах Красноярска? Куда проще и сложнее поступить?

На бюджет прошли 5 957 человек (4559 — бакалавриат и специалитет, 1248 — магистратура, 150 — аспирантура), 148 человек приняли на целевое обучение. На платной основе будут учиться 2820 студентов (2381 — бакалавриат и специалитет, 414 — магистратура, 25 — аспирантура) — это на 12,26% больше, чем в прошлом году.