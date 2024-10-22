Какие специальности популярны в вузах Красноярска? Куда проще и сложнее поступить?

Posted 22 октября, 11:12
Published 22 октября, 11:12
Modified 22 октября, 11:29
Updated 22 октября, 11:29
В Красноярском крае зачисление в вузы по основным спискам шло с 3 по 9 августа. Однако несколько университетов Красноярска решили в конце августа провести дополнительный прием абитуриентов.
«Проспекту Мира» в приемных комиссиях КрасГМУ и Университета Решетнева объясняли, что решение о донаборе связано с тем, что после основной волны остались места.
Сейчас «ПМ» решил спросить вузы, как прошла приемная кампания.
В приемной комиссии медуниверситета «ПМ» рассказали, что самыми популярными направлениями в вузе из года в год являются лечебное дело и стоматология.
«Также в 2024 году популярными среди абитуриентов стали педиатрия, медико-профилактическое дело и клиническая психология.
Наименее популярными по итогам приемной кампании оказались медицинская биофизика и фармация».
В этом году проходной балл:
В приемной комиссии университета Решетнева нам сообщили, что самыми популярными специальностями стали — программная инженерия, информационная безопасность, информатика, вычислительная техника, лингвистика, реклама и связи с общественностью, таможенное дело.
«Необходимо смотреть на то, сколько мест есть на том или ином направлении. Если посмотреть на программную инженерию, то там 100 мест. Это направление пользуется большой популярностью у абитуриентов и там высокий проходной балл.
При этом непопулярными могут быть направления, где 200-250 бюджетных мест и проходной балл там будет ниже.
Специальности, которые стали менее популярными по итогам приемной кампании 2024 года — система управления летательными аппаратами, проектирование авиационных и ракетных двигателей».
Самый высокий проходной балл для поступления на бюджет был на следующие специальности:
Самый минимальный проходной балл — 118 баллов — на бюджет был на следующие направления: систему управления летательными аппаратами; проектирование авиационных и ракетных двигателей; проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов.
В пресс-службе вуза рассказали, что в 2024 году в СФУ зачислили 8 796 человек, что на 3,5% больше, чем в прошлом году.
На бюджет прошли 5 957 человек (4559 — бакалавриат и специалитет, 1248 — магистратура, 150 — аспирантура), 148 человек приняли на целевое обучение. На платной основе будут учиться 2820 студентов (2381 — бакалавриат и специалитет, 414 — магистратура, 25 — аспирантура) — это на 12,26% больше, чем в прошлом году.
Средний балл поступивших составил 70,2.
Технические направления:
Гуманитарные направления:
В этом году в Сибирский федеральный университет поступили студенты из 70 регионов России. Больше всего из Хакасии — 813 человек, Иркутской области — 730, Бурятии — 225 студентов.
В вуз зачислили 361 иностранного студента из 8 стран СНГ и 12 стран дальнего зарубежья.
«В 2024 году географическая карта поступивших в СФУ расширилась: теперь в Сибири будут обучаться представители Камеруна, Бенина, Мавритании, Сенегала, Ирана и Судана.
Отмечается наибольший прирост поступивших из Казахстана (на 41,6%, было 77, стало 109), Кыргызстана (на 30%, было 80, стало 104) и Монголии (сразу на 500%, 12 поступивших против 2 в 2023)».