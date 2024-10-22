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Posted 22 октября, 11:12

Published 22 октября, 11:12

Modified 22 октября, 11:29

Updated 22 октября, 11:29

Вузы Красноярска рассказали о самых популярных направлениях

Какие специальности популярны в вузах Красноярска? Куда проще и сложнее поступить?

22 октября 2024, 11:12
Фото: prmira.ru

Вузы Красноярска рассказали о самых популярных направлениях

Красноярские вузы назвали самые популярные направления по итогам приемной кампании этого года и рассказали о специальностях с самыми высокими и низкими проходными баллами.

В Красноярском крае зачисление в вузы по основным спискам шло с 3 по 9 августа. Однако несколько университетов Красноярска решили в конце августа провести дополнительный прием абитуриентов.

«Проспекту Мира» в приемных комиссиях КрасГМУ и Университета Решетнева объясняли, что решение о донаборе связано с тем, что после основной волны остались места.

Сейчас «ПМ» решил спросить вузы, как прошла приемная кампания.

КрасГМУ

В приемной комиссии медуниверситета «ПМ» рассказали, что самыми популярными направлениями в вузе из года в год являются лечебное дело и стоматология.

«Также в 2024 году популярными среди абитуриентов стали педиатрия, медико-профилактическое дело и клиническая психология.
Наименее популярными по итогам приемной кампании оказались медицинская биофизика и фармация».

В этом году проходной балл:

  • на стоматологию составил 295 баллов — бюджет, 165 — платная форма обучения;
  • лечебное дело — 255 баллов (бюджет), 148 баллов (платная форма обучения);
  • клиническая психология — 253 баллов (бюджет), 146 баллов (платная форма обучения);
  • педиатрия — 243 балла (бюджет), 123 балла (платная форма обучения);
  • медико-профилактическое дело — 232 балла (бюджет), 143 балла (платная форма обучения);
  • медицинская кибернетика — 232 балла (бюджет), 149 баллов (платная форма обучения);
  • фармация — 178 баллов (бюджет), 145 баллов (платная форма обучения);
  • медицинская биофизика — 170 баллов (бюджет), 130 баллов (платная форма обучения).

Университет Решетнева

В приемной комиссии университета Решетнева нам сообщили, что самыми популярными специальностями стали — программная инженерия, информационная безопасность, информатика, вычислительная техника, лингвистика, реклама и связи с общественностью, таможенное дело.

«Необходимо смотреть на то, сколько мест есть на том или ином направлении. Если посмотреть на программную инженерию, то там 100 мест. Это направление пользуется большой популярностью у абитуриентов и там высокий проходной балл.
При этом непопулярными могут быть направления, где 200-250 бюджетных мест и проходной балл там будет ниже.
Специальности, которые стали менее популярными по итогам приемной кампании 2024 года — система управления летательными аппаратами, проектирование авиационных и ракетных двигателей».

Самый высокий проходной балл для поступления на бюджет был на следующие специальности:

  • программная инженерия — 204 балла;
  • информационная безопасность — 201 балл;
  • информатика и вычислительная техника — 180 баллов.

Самый минимальный проходной балл — 118 баллов — на бюджет был на следующие направления: систему управления летательными аппаратами; проектирование авиационных и ракетных двигателей; проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов.

Сибирский федеральный университет

В пресс-службе вуза рассказали, что в 2024 году в СФУ зачислили 8 796 человек, что на 3,5% больше, чем в прошлом году.

На бюджет прошли 5 957 человек (4559 — бакалавриат и специалитет, 1248 — магистратура, 150 — аспирантура), 148 человек приняли на целевое обучение. На платной основе будут учиться 2820 студентов (2381 — бакалавриат и специалитет, 414 — магистратура, 25 — аспирантура) — это на 12,26% больше, чем в прошлом году.

Средний балл поступивших составил 70,2.

Направления с самым высоким средним баллом ЕГЭ

Технические направления:

  • программная инженерия — 86,67;
  • нефтегазовое дело — 80,2;
  • прикладная математика и информатика — 79,2;
  • химическая технология — 79,1.

Гуманитарные направления:

  • журналистика — 90,57;
  • лингвистика — 89,9;
  • перевод и переводоведение — 89,64;
  • филология — 89,6.

В этом году в Сибирский федеральный университет поступили студенты из 70 регионов России. Больше всего из Хакасии — 813 человек, Иркутской области — 730, Бурятии — 225 студентов.

В вуз зачислили 361 иностранного студента из 8 стран СНГ и 12 стран дальнего зарубежья.

«В 2024 году географическая карта поступивших в СФУ расширилась: теперь в Сибири будут обучаться представители Камеруна, Бенина, Мавритании, Сенегала, Ирана и Судана.
Отмечается наибольший прирост поступивших из Казахстана (на 41,6%, было 77, стало 109), Кыргызстана (на 30%, было 80, стало 104) и Монголии (сразу на 500%, 12 поступивших против 2 в 2023)».
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