Кибертрак Илона Маска выставили на продажу за 40 миллионов в Красноярске

Объявление появилось на нескольких торговых площадках. Согласно описанию, пикап выпустили в 2024 году, он проехал всего 10 километров. Полноприводная машина с тремя электродвигателями на 845 лошадиных сил может проехать 515 километров на одном заряде и развить скорость до 100 км/ч за 2,7 секунды.