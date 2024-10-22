Кибертрак Илона Маска выставили на продажу за 40 миллионов в Красноярске

Posted 22 октября, 02:48
Published 22 октября, 02:48
Modified 22 октября, 02:50
Updated 22 октября, 02:50
Объявление появилось на нескольких торговых площадках. Согласно описанию, пикап выпустили в 2024 году, он проехал всего 10 километров. Полноприводная машина с тремя электродвигателями на 845 лошадиных сил может проехать 515 километров на одном заряде и развить скорость до 100 км/ч за 2,7 секунды.
Продавец указывает, что это «самая мощная модификация» и «максимальная комплектация» машины.
О том, что в Красноярск привезли первый кибертрак, стало известно 20 октября. Издатель «Дорогого удовольствия» Олеся Добрынина рассказывала, что машину привезли специально на продажу.
«Вряд ли гениальное изобретение Илона Маска задержится в Красноярске надолго, скорее всего, автомобиль приобретет кто-то из Москвы, и он поедет покорять златоглавую», — говорят в бутике авто «Репутация».
Судя по сайту auto.ru, стоимость таких авто в России составляет от 15 миллионов до 44 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Мы нашли 20 таких объявлений в России.