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Posted 22 октября, 06:55

Published 22 октября, 06:55

Modified 22 октября, 07:43

Updated 22 октября, 07:43

Красноярский край попал в топ регионов с нехваткой дорожных строителей

Красноярский край попал в топ регионов с нехваткой дорожных строителей

22 октября 2024, 06:55
Фото: Управление дорог
В Красноярском крае количество вакансий для специалистов по строительству дорог выросло на 37% за год — это один из самых высоких показателей по стране. Работодателям в регионе требуется больше 5 тысяч человек.

Красноярский край вошел в десятку регионов с наибольшим спросом на дорожников 8-е место и 3,8% от всех вакансий в данном направлении в РФ (всего по стране открыли 141 тысячу предложений).

Наибольшим спросом у работодателей пользуются машинисты (9,3% всех вакансий в этой категории). На втором и третьем месте находятся водители и разнорабочие — 8,8% и 7,8% соответственно. Следом идут инженеры ПТО (6%), прорабы (5%) и монтажники (3,6%). При этом 46% предусматривают вахтовый метод работы.

Диапазон предлагаемых в отрасли зарплат в 2024 году составляет в крае от 126 тысяч до 206 897 рублей. В целом по РФ — от 92 тысяч до 178 тысяч рублей.

  • В Красноярске сорвали сроки дорожных ремонтов в этом году, а красноярцы не раз критиковали администрацию за долгий и некачественный ремонт.
  • Еще в августе мэрии города заявляли, что основная причина «затруднений» связана с нехваткой специалистов в подрядных организациях. Однако общественники, депутат и «Асфальтобетонный завод» обвиняли в срыве администрацию.
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