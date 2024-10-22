Красноярский край попал в топ регионов с нехваткой дорожных строителей

В Красноярском крае количество вакансий для специалистов по строительству дорог выросло на 37% за год — это один из самых высоких показателей по стране. Работодателям в регионе требуется больше 5 тысяч человек.

Красноярский край вошел в десятку регионов с наибольшим спросом на дорожников 8-е место и 3,8% от всех вакансий в данном направлении в РФ (всего по стране открыли 141 тысячу предложений). Наибольшим спросом у работодателей пользуются машинисты (9,3% всех вакансий в этой категории). На втором и третьем месте находятся водители и разнорабочие — 8,8% и 7,8% соответственно. Следом идут инженеры ПТО (6%), прорабы (5%) и монтажники (3,6%). При этом 46% предусматривают вахтовый метод работы. Диапазон предлагаемых в отрасли зарплат в 2024 году составляет в крае от 126 тысяч до 206 897 рублей. В целом по РФ — от 92 тысяч до 178 тысяч рублей. В Красноярске сорвали сроки дорожных ремонтов в этом году, а красноярцы не раз критиковали администрацию за долгий и некачественный ремонт.

Еще в августе мэрии города заявляли, что основная причина «затруднений» связана с нехваткой специалистов в подрядных организациях. Однако общественники, депутат и «Асфальтобетонный завод» обвиняли в срыве администрацию. Читайте также: Логинов уволил вице-мэра из-за ремонта дорог? Что известно Асфальтобетонный завод обвинил мэрию Красноярска в лоббизме и срыве дорожного ремонта