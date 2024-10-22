Куда красноярцы могут слетать на море зимой и сколько это стоит? Топ направлений

Ирина поедет в Паттайю во второй раз, потому что ей нравится атмосфера города, они любят гулять и ходить по магазинам. Тур на 10 ночей в этом году на двоих им обойдется в 230 тысяч рублей, с собой они берут 2 тысячи долларов.