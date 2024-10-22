Куда красноярцы могут слетать на море зимой и сколько это стоит? Топ направлений

Posted 22 октября, 06:24
Published 22 октября, 06:24
Modified 22 октября, 06:26
Updated 22 октября, 06:26
Красноярка Ирина рассказала, что любит брать отпуск зимой и отдыхать с мужем за рубежом. Этой осенью она полетит в Таиланд, чтобы на время сбежать из сибирской зимы в азиатское лето.
«Хотя чаще мы летаем за границу зимой, уже ближе к весне. Нравится возвращаться из тепла и понимать, что дома уже скоро тоже будет тепло. К тому же муж говорит, что не видит смысла летать в теплые времена года: „Зачем из лета ехать в лето?“. Да и еще в Азии летом сезон дождей».
Ирина поедет в Паттайю во второй раз, потому что ей нравится атмосфера города, они любят гулять и ходить по магазинам. Тур на 10 ночей в этом году на двоих им обойдется в 230 тысяч рублей, с собой они берут 2 тысячи долларов.
В следующем году красноярка планирует полететь в Китай, а именно на остров Хайнань. Рейсы туда открыли летом этого года.
Как сообщает Красстат, всего за 2023 год за границей отдохнули 66,7 тысячи жителей края. Из них 49% — в Таиланде, более 33% — в Турции, примерно по 4% — в ОАЭ и Египте, примерно по 3% — на Шри-Ланке и в Абхазии.
Согласно данным сервиса Tourvisor, самым популярным направлением зимой у красноярцев являются Таиланд, Россия и Турция. Еще набирает популярность Китай.
Как рассказала «Проспекту Мира» ведущий менеджер турагентства «Дюла-Тур» Елена Кученкова, красноярцы чаще всего выбирают прямые перелеты в страны Юго-Восточной Азии, потому что там тепло.
«В этом сезоне из Красноярска прямые рейсы в Таиланд на Пхукет, в Бангкок и Паттайю, в Китай на Хайнань, а также на Шри-Ланку. Это страны Юго-Восточной Азии, в период нашей зимы там отличный сезон без дождей, с теплым морем, с обширной экскурсионной программой».
Менеджер по туризму турагентства «Сим-Сми» (он же «Анекс тур») Елена Лектусарова отметила, что осенью и зимой самое популярное направление на морское побережье — это Таиланд.
«Именно в Таиланде зимой высокий сезон, на острове Пхукет великолепные пляжи и море, Паттайя более популярна среди молодежи».
В Таиланде есть несколько известных туристических мест, и тур на двоих из Красноярска обойдется свыше 160 тысяч рублей.
Наиболее популярный — Пхукет. Это самый большой остров, расположенный на юге страны около на побережья моря. Как пишет Tutu, остров называют «пляжной столицей Таиланда». Здесь можно найти уголки с белоснежным песком, кокосовыми пальмами, тёплым морем и видом на горы. И здесь хорошо развита инфраструктура.
Паттайя — это пляжи, тысячи клубов, баров, ресторанов и дискотек. Отпуск запомнится тем, кто хочет окунуться в море ночных развлечений. Минусом курорта считают отсутствие в черте города ухоженных пляжей с чистой водой, но рядом с курортом есть несколько чистых островов.
Бангкок — столица Таиланда с населением в 5,4 млн человек. Город находится на берегу реки, окружен небоскребами, храмами и парками. Здесь много развлекательных кварталов, атмосфера праздника в Бангкоке держится круглый год, однако основной проблемой мегаполиса является сильная загазованность, а чтобы добраться до моря, придется преодолеть сотни километров.
Самое популярное место для отдыха на море в Китае — это остров Хайнань. Его называют «Восточными Гавайями» и «Всекитайской здравницей», пишет Tutu. Туристов привлекают солнце, теплое море и экология. В отличие от промышленных центров КНР, природа здесь сохранилась в первозданном виде, несмотря на строительство небоскребов. Тур на двоих обойдется 200-250 тысяч рублей.
Увидеть горы, тропический лес, национальный парк на равнине, заняться серфингом на Шри-Ланке туроператоры рекомендует тем, кому наскучил Таиланд. Туристы здесь могут насладиться более диким пляжным отдыхом и полазить в джунглях. Стоимость туров начинается от 160 тысяч рублей.
В турагентствах отмечают, что направление и тур зависят от многих факторов. Сначала нужно определиться, как вы хотите провести отдых и сколько вы готовы потратить, а затем уже формируется предложение.
«Если это отдых с детьми, то предлагаем проверенные отели с семейной концепцией. Если туристы молоды и активны — помогаем сэкономить на проживании, зато посетить больше достопримечательностей», — рассказали в компании «Дюла-тур».
Туристические операторы рекомендуют расширять географию и посещать новые места.
«Из морского мы рекомендуем Таиланд, но тем, кто много раз там был, как вариант предлагаем Шри-Ланку», — поделились в компании «Анекс тур».
«Благодаря прямым вылетам из Красноярска в Пекин открылись возможности организовано посетить множество достопримечательностей Китая. Туристы в восторге от Пекина, посещения Великой Китайской стены. Через Москву доступны поездки в Марокко, Саудовскую Аравию, Кубу, Венесуэлу», — добавили в компании «Дюла-тур».