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Posted 22 октября, 06:24

Published 22 октября, 06:24

Modified 22 октября, 06:26

Updated 22 октября, 06:26

Туроператоры рассказали, куда красноярцы могут слетать на море зимой

Куда красноярцы могут слетать на море зимой и сколько это стоит? Топ направлений

22 октября 2024, 06:24
Фото: Дюла-тур

Туроператоры рассказали, куда красноярцы могут слетать на море зимой

«Проспект Мира» узнал у туристических агентств, где красноярцы любят отдыхать зимой за границей и сколько это стоит.

Красноярка Ирина рассказала, что любит брать отпуск зимой и отдыхать с мужем за рубежом. Этой осенью она полетит в Таиланд, чтобы на время сбежать из сибирской зимы в азиатское лето.

«Хотя чаще мы летаем за границу зимой, уже ближе к весне. Нравится возвращаться из тепла и понимать, что дома уже скоро тоже будет тепло. К тому же муж говорит, что не видит смысла летать в теплые времена года: „Зачем из лета ехать в лето?“. Да и еще в Азии летом сезон дождей».

Ирина поедет в Паттайю во второй раз, потому что ей нравится атмосфера города, они любят гулять и ходить по магазинам. Тур на 10 ночей в этом году на двоих им обойдется в 230 тысяч рублей, с собой они берут 2 тысячи долларов.

В следующем году красноярка планирует полететь в Китай, а именно на остров Хайнань. Рейсы туда открыли летом этого года.

Куда красноярцы ездят отдыхать зимой

Как сообщает Красстат, всего за 2023 год за границей отдохнули 66,7 тысячи жителей края. Из них 49% — в Таиланде, более 33% — в Турции, примерно по 4% — в ОАЭ и Египте, примерно по 3% — на Шри-Ланке и в Абхазии.

Согласно данным сервиса Tourvisor, самым популярным направлением зимой у красноярцев являются Таиланд, Россия и Турция. Еще набирает популярность Китай.

Самое популярное направление для туристов из Красноярска — ТаиландСамое популярное направление для туристов из Красноярска — Таиланд
Самое популярное направление для туристов из Красноярска — Таиланд. Фото: tourvisor.ru

Как рассказала «Проспекту Мира» ведущий менеджер турагентства «Дюла-Тур» Елена Кученкова, красноярцы чаще всего выбирают прямые перелеты в страны Юго-Восточной Азии, потому что там тепло.

«В этом сезоне из Красноярска прямые рейсы в Таиланд на Пхукет, в Бангкок и Паттайю, в Китай на Хайнань, а также на Шри-Ланку. Это страны Юго-Восточной Азии, в период нашей зимы там отличный сезон без дождей, с теплым морем, с обширной экскурсионной программой».
Паттайя: сколько нужно денег на перелет, еду и развлечения? Рассказ красноярки
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Менеджер по туризму турагентства «Сим-Сми» (он же «Анекс тур») Елена Лектусарова отметила, что осенью и зимой самое популярное направление на морское побережье — это Таиланд.

«Именно в Таиланде зимой высокий сезон, на острове Пхукет великолепные пляжи и море, Паттайя более популярна среди молодежи».

Отдых на море за границей зимой

Таиланд: море, клубы и высотки

В Таиланде есть несколько известных туристических мест, и тур на двоих из Красноярска обойдется свыше 160 тысяч рублей.

Наиболее популярный — Пхукет. Это самый большой остров, расположенный на юге страны около на побережья моря. Как пишет Tutu, остров называют «пляжной столицей Таиланда». Здесь можно найти уголки с белоснежным песком, кокосовыми пальмами, тёплым морем и видом на горы. И здесь хорошо развита инфраструктура.

Пхукет — самый большой остров ТаиландаПхукет — самый большой остров Таиланда
На протяжении всего года погода на Пхукете держится на уровне +28-32°СНа протяжении всего года погода на Пхукете держится на уровне +28-32°С
Вокруг Пхукета есть несколько небольших острововВокруг Пхукета есть несколько небольших островов
Пхукет — самый большой остров Таиланда. Фото: Дюла-тур

Паттайя — это пляжи, тысячи клубов, баров, ресторанов и дискотек. Отпуск запомнится тем, кто хочет окунуться в море ночных развлечений. Минусом курорта считают отсутствие в черте города ухоженных пляжей с чистой водой, но рядом с курортом есть несколько чистых островов.

В Паттайе и его окрестностях 11 пляжейВ Паттайе и его окрестностях 11 пляжей
Расстояние от столицы Таиланда — Бангкока — до Паттайи составляет 128 кмРасстояние от столицы Таиланда — Бангкока — до Паттайи составляет 128 км
В Паттайе все месяцы теплые, дневная температура держится +31° С, а ночью +25° СВ Паттайе все месяцы теплые, дневная температура держится +31° С, а ночью +25° С
В Паттайе и его окрестностях 11 пляжей. Фото: Дюла-тур

Бангкок — столица Таиланда с населением в 5,4 млн человек. Город находится на берегу реки, окружен небоскребами, храмами и парками. Здесь много развлекательных кварталов, атмосфера праздника в Бангкоке держится круглый год, однако основной проблемой мегаполиса является сильная загазованность, а чтобы добраться до моря, придется преодолеть сотни километров.

В Бангкоке находится более 400 буддийских храмовВ Бангкоке находится более 400 буддийских храмов
Круглый год температура воздуха в Бангкоке не опускается ниже 25 °СКруглый год температура воздуха в Бангкоке не опускается ниже 25 °С
В Бангкоке насчитывается 181 завершенный небоскрёб высотой более 150 метровВ Бангкоке насчитывается 181 завершенный небоскрёб высотой более 150 метров
В Бангкоке находится более 400 буддийских храмов. Фото: tawatchai07. freepik

Китай: природа у моря среди небоскребов

Самое популярное место для отдыха на море в Китае — это остров Хайнань. Его называют «Восточными Гавайями» и «Всекитайской здравницей», пишет Tutu. Туристов привлекают солнце, теплое море и экология. В отличие от промышленных центров КНР, природа здесь сохранилась в первозданном виде, несмотря на строительство небоскребов. Тур на двоих обойдется 200-250 тысяч рублей.

Город Санья — главный визит-центр на ХайнанеГород Санья — главный визит-центр на Хайнане
Высокий сезон на Хайнане длится с октября по март. В это время здесь нет сильной жары, солнечно и не бывает тайфуновВысокий сезон на Хайнане длится с октября по март. В это время здесь нет сильной жары, солнечно и не бывает тайфунов
Город Санья — главный визит-центр на Хайнане. Фото: lienyuan lee / Wikimedia

Шри-Ланка: дикий отдых для бывалых туристов

Увидеть горы, тропический лес, национальный парк на равнине, заняться серфингом на Шри-Ланке туроператоры рекомендует тем, кому наскучил Таиланд. Туристы здесь могут насладиться более диким пляжным отдыхом и полазить в джунглях. Стоимость туров начинается от 160 тысяч рублей.

Шри-Ланка — это островное государство в Южной Азии с 41 городомШри-Ланка — это островное государство в Южной Азии с 41 городом
Погода на Шри-Ланке не опускается ниже 25 °СПогода на Шри-Ланке не опускается ниже 25 °С
Вид со смотровой площадки «Трон Артура» в городе Канди, Шри-ЛанкаВид со смотровой площадки «Трон Артура» в городе Канди, Шри-Ланка
Шри-Ланка — это островное государство в Южной Азии с 41 городом. Фото: wirestock. freepik

Другие направления для отпуска

В турагентствах отмечают, что направление и тур зависят от многих факторов. Сначала нужно определиться, как вы хотите провести отдых и сколько вы готовы потратить, а затем уже формируется предложение.

«Если это отдых с детьми, то предлагаем проверенные отели с семейной концепцией. Если туристы молоды и активны — помогаем сэкономить на проживании, зато посетить больше достопримечательностей», — рассказали в компании «Дюла-тур».

Туристические операторы рекомендуют расширять географию и посещать новые места.

«Из морского мы рекомендуем Таиланд, но тем, кто много раз там был, как вариант предлагаем Шри-Ланку», — поделились в компании «Анекс тур».
«Благодаря прямым вылетам из Красноярска в Пекин открылись возможности организовано посетить множество достопримечательностей Китая. Туристы в восторге от Пекина, посещения Великой Китайской стены. Через Москву доступны поездки в Марокко, Саудовскую Аравию, Кубу, Венесуэлу», — добавили в компании «Дюла-тур».
  • Ранее «Проспект Мира» поделился рассказом красноярки, которая слетала в сентябре в отпуск в Турцию. Она поделилась впечатлениями об отдыхе у моря осенью и рассказала о погоде и ценах.
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