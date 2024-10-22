Lamborghini и Rolls-Royce: что можно купить по цене кибертрака в Красноярске

Posted 22 октября, 10:33
Published 22 октября, 10:33
Modified 22 октября, 11:14
Updated 22 октября, 11:14
Объявление появилось на нескольких торговых площадках. Полноприводная машина с тремя электродвигателями на 845 лошадиных сил может проехать 515 километров на одном заряде. Продавец указывает, что это «самая мощная модификация» и «максимальная комплектация» машины.
Дешевле кибертрака стоит Range Rover. На Drom есть три объявления, цена которых варьируется от 30 млн до 38,5 млн рублей в зависимости от комплектации. Так, самый дорогой «ренджер» в золотом цвете имеет максимальную комплектацию. Двигатель здесь, конечно, не электрический, а бензиновый — на 4,4 литра мощностью в 530 лошадей.
Еще дешевле обойдется «Гелентваген», а точнее Mercedes-Benz G-Class AMG. За золотой «Гелик» 2024 года выпуска сейчас просят 35,5 млн рублей. Двигатель — бензин 4 литра, мощность — 585 лошадиных сил.
Есть и спортивные машины, правда, не в Красноярске (обещают привезти). Полноприводный Lamborghini Huracan с 640 лошадями и бензиновым двигателем на 5,2 литра стоит 35 млн рублей.
В соседних городах также продают и люксовые авто, которые обойдутся дешевле кибертрака. Так, в Кемерово есть объявления о продаже Rolls-Royce Ghost и Wraith за 32,5 млн и 37 млн рублей соответственно.
Справедливости ради, кибертрак нужно сравнивать с электрокарами. Второе место по цене из продаваемых в Красноярске электромашин занимает GMC Hummer EV 2023 года. Он стоит в 2 раза дешевле нашумевшего внедорожника от Tesla — 18,5 млн рублей (22,2 млн рублей с НДС). Полноприводный внедорожник с 830 лошадинами силами способен проехать до 530 километров (кибертрак — 515 км).
Еще дешевле стоит Lotus Eletre 2023 года — 15,5 млн. С 603 лошадями он может проехать 650 километров на одном заряде.
Сейчас кабертрак Маска самая дорогая машина, продаваемая в городе, раньше этот статус занимал «президентский» «Аурус» беглого депутата-аграгия Романа Гольдмана, за него просили 42 млн рублей.