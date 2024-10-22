Lamborghini и Rolls-Royce: что можно купить по цене кибертрака в Красноярске

Дешевле кибертрака стоит Range Rover. На Drom есть три объявления, цена которых варьируется от 30 млн до 38,5 млн рублей в зависимости от комплектации. Так, самый дорогой «ренджер» в золотом цвете имеет максимальную комплектацию. Двигатель здесь, конечно, не электрический, а бензиновый — на 4,4 литра мощностью в 530 лошадей.