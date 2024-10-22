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Posted 22 октября, 03:56

Published 22 октября, 03:56

Modified 22 октября, 05:43

Updated 22 октября, 05:43

Мэрия Красноярска прокомментировала слухи об отставке первого вице-мэра

Логинов уволил вице-мэра из-за ремонта дорог? Что известно

22 октября 2024, 03:56
Фото: Мэрия Красноярска

Мэрия Красноярска прокомментировала слухи об отставке первого вице-мэра

В СМИ сообщили об увольнении первого заместителя мэра Логинова Вадима Войцеховского. Утверждается, что поводом для увольнения стал провал дорожного ремонта. Разбираемся в ситуации.

Накануне вечером, 21 октября, издание «Запад24» сообщило о том, что мэр Красноярска Владислав Логинов якобы уволил своего заместителя Вадима Войцеховского.

По данным издания, Войцеховского якобы уволили из-за провала дорожного ремонта в городе в этом сезоне.

«Официально мэрия Красноярска о данном факте не сообщила, вероятнее всего, придумывается причина столь кардинального кадрового решения».

18 октября прокуратура заявила, что в Красноярске сорвали срок дорожного ремонта. На пяти дорожных участках в Красноярске не завершили ремонтные работы вовремя.

Не окончено строительство транспортной развязки на Пашенном — объект готов только на 87%. С отставанием устраняются строительные недостатки на переезде через Северное Шоссе.

Сегодня, 22 октября, корреспондент «Проспекта Мира» обратился за комментарием к Вадиму Войцеховскому.

В беседе с «ПМ» он не стал ничего комментировать и попросил обратиться в администрацию города.

«У меня есть жесткая договоренность, что по всем вопросам представителям СМИ нужно обращаться в департамент информационной политики».

«Проспекту Мира» в мэрии заявили, что информация об увольнении Вадима Войцеховского недостоверна.

«Он находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности».

До этого мы рассказывали о том, что прокуратура уличила мэрию Красноярска в нарушениях на дорожных контрактах.

Тут мы писали, что депутат краевого заксобрания Илья Зайцев попросил прокуратуру проверить качество и состав «финального слоя» асфальта в Красноярске.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дорожный ремонт#Мэрия Красноярска#Владислав Логинов#Увольнение#Вадим Войцеховский#Логинов
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