Логинов уволил вице-мэра из-за ремонта дорог? Что известно

Posted 22 октября, 03:56
Published 22 октября, 03:56
Modified 22 октября, 05:43
Updated 22 октября, 05:43
Накануне вечером, 21 октября, издание «Запад24» сообщило о том, что мэр Красноярска Владислав Логинов якобы уволил своего заместителя Вадима Войцеховского.
По данным издания, Войцеховского якобы уволили из-за провала дорожного ремонта в городе в этом сезоне.
«Официально мэрия Красноярска о данном факте не сообщила, вероятнее всего, придумывается причина столь кардинального кадрового решения».
18 октября прокуратура заявила, что в Красноярске сорвали срок дорожного ремонта. На пяти дорожных участках в Красноярске не завершили ремонтные работы вовремя.
Не окончено строительство транспортной развязки на Пашенном — объект готов только на 87%. С отставанием устраняются строительные недостатки на переезде через Северное Шоссе.
Сегодня, 22 октября, корреспондент «Проспекта Мира» обратился за комментарием к Вадиму Войцеховскому.
В беседе с «ПМ» он не стал ничего комментировать и попросил обратиться в администрацию города.
«У меня есть жесткая договоренность, что по всем вопросам представителям СМИ нужно обращаться в департамент информационной политики».
«Проспекту Мира» в мэрии заявили, что информация об увольнении Вадима Войцеховского недостоверна.
«Он находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности».
До этого мы рассказывали о том, что прокуратура уличила мэрию Красноярска в нарушениях на дорожных контрактах.
Тут мы писали, что депутат краевого заксобрания Илья Зайцев попросил прокуратуру проверить качество и состав «финального слоя» асфальта в Красноярске.