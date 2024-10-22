На весь Красноярск осталось одно отделение ГАИ для оформления ДТП

В ГАИ в связи с закрытием пункта красноярцам решили напомнить, как самостоятельно оформить ДТП, чтобы не ехать ни в одно из отделений. Составить документы об аварии без участия дорожных полицейских можно только если в ДТП нет пострадавших, сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей и у обоих участников аварии есть полис ОСАГО. Также у столкнувшихся не должно быть разногласий по поводу того, кто виноват в ДТП и они должны быть готовы подписать европротокол без вызова ГАИ.