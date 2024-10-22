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Posted 22 октября, 06:02

Published 22 октября, 06:02

Modified 22 октября, 06:04

Updated 22 октября, 06:04

На весь Красноярск осталось одно отделение ГАИ для оформления ДТП

На весь Красноярск осталось одно отделение ГАИ для оформления ДТП

Обновлено 22 октября 2024, 06:04
Фото: prmira.ru
В Красноярске ГИБДД заявила о прекращении работы пункта дооформления ДТП на 60 лет Октября. На весь город-миллионник осталось только одно отделение.

В ведомстве рассказали, пункт на правобережье якобы был непопулярен у водителей, в отличие от отделения на ул. 2-й Брянской, 59. Тот продолжает работу в обычном режиме — с 9:00 до 21:00.

В ГАИ в связи с закрытием пункта красноярцам решили напомнить, как самостоятельно оформить ДТП, чтобы не ехать ни в одно из отделений. Составить документы об аварии без участия дорожных полицейских можно только если в ДТП нет пострадавших, сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей и у обоих участников аварии есть полис ОСАГО. Также у столкнувшихся не должно быть разногласий по поводу того, кто виноват в ДТП и они должны быть готовы подписать европротокол без вызова ГАИ.

Напомним, что попав в ДТП, водитель обязан включить аварийную сигнализацию, выставить знак остановки и решить, оформлять ДТП на месте или нет. Если на месте — то сделайте снимки общего и крупного плана аварии и детально сфотографируйте место удара. Следом заполните извещение о ДТП и позвоните в свою страховую.

Водителям с электронными полисами рекомендуют всегда брать с собой распечатанный бланк извещения о ДТП в двух экземплярах. Если после аварии сумма ущерба станет выше или появятся пострадавшие в ДТП, то следует ехать в пункт дооформления ДТП, который остался только на 2-й Брянской.

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