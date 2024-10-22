«Переломы и отрыв конечностей»: хирург назвал топ травм у красноярских мотоциклистов

Posted 22 октября, 12:52
Published 22 октября, 12:52
Modified 22 октября, 12:54
Updated 22 октября, 12:54
Чаще всего мотоциклисты получают травмы головы — сотрясение мозга, переломы носа или основания черепа.
«В случае падения мотоцикла или самого водителя не исключена „асфальтная болезнь“ всего лица — когда на большой скорости обдираются кожный и мышечный покровы. Нередко после аварии теряют и зрение — вместе с глазными яблоками», — пояснил хирург.
Уберечь от этих травм водителя может только шлем.
Еще часто мотоциклисты ломают позвоночник, ребра и получают разрывы внутренних органов — желчного пузыря, селезенки и других.
«Автомобили более-менее защищают своих водителей, на мотоцикле же никакой системы безопасности в принципе не предусмотрено, отчего часто их владельцы теряют руки и ноги в серьезной аварии», — объяснил хирург.