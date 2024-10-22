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Posted 22 октября, 12:52

Published 22 октября, 12:52

Modified 22 октября, 12:54

Updated 22 октября, 12:54

Хирург назвал топ самых частых травм у красноярских мотоциклистов

«Переломы и отрыв конечностей»: хирург назвал топ травм у красноярских мотоциклистов

22 октября 2024, 12:52
Фото: Изображение Midjourney

Хирург назвал топ самых частых травм у красноярских мотоциклистов

Хирург краевой больницы Василий Гришин рассказал о самых частых травмах, с которыми в больницу попадали мотоциклисты.

Чаще всего мотоциклисты получают травмы головы — сотрясение мозга, переломы носа или основания черепа.

«В случае падения мотоцикла или самого водителя не исключена „асфальтная болезнь“ всего лица — когда на большой скорости обдираются кожный и мышечный покровы. Нередко после аварии теряют и зрение — вместе с глазными яблоками», — пояснил хирург.

Уберечь от этих травм водителя может только шлем.

Еще часто мотоциклисты ломают позвоночник, ребра и получают разрывы внутренних органов — желчного пузыря, селезенки и других.

«Автомобили более-менее защищают своих водителей, на мотоцикле же никакой системы безопасности в принципе не предусмотрено, отчего часто их владельцы теряют руки и ноги в серьезной аварии», — объяснил хирург.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мотоциклы#Травмы#Мотоциклист#Хирургия
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