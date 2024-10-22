«Попытки скрыть»: минздрав проверит информацию о дефиците квот на МРТ для онкобольных

Posted 22 октября, 10:25
Published 22 октября, 10:25
Modified 22 октября, 10:27
Updated 22 октября, 10:27
В начале октября красноярец Владимир рассказал «ПМ», что у него рак почки и после операции ему необходимо было сделать МРТ. По словам мужчины, в центре амбулаторной онкологической помощи ему отказались выписывать направление на исследование. Отказ объяснили тем, что квот нет и лист ожидания составляет 3-4 месяца.
В отсутствии квот для онкобольных мужчина обвинил краевой минздрав и заявил, что «министерство не решает проблему, оставляя онкологических больных без диагностики». В министерстве «ПМ» заявили, что дефицита квот нет.
18 октября Владимир сообщил «Проспекту Мира», что проблема с квотами на МРТ для онкобольных якобы никуда не исчезла.
Красноярец объяснил, что раз в три месяца должен проходить МРТ, однако один из врачей центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Terve на Воронова выписал ему направление на «дешевое и не информативное ультразвуковое исследование (УЗИ), что противоречит клиническим рекомендациям».
Замдиректора по организационным вопросам центра амбулаторной онкологической помощи Terve Ольга Бузина сообщила корреспонденту «ПМ», что врач все верно написал в выписке.
«Клинические рекомендации носят рекомендательный характер, а не обязательный. В них указано, что, если у пациента нет никаких признаков рецидива, то ему можно сделать УЗИ.
Что касается пациента [Владимира], то ему назначили УЗИ, потому что у него начальная стадия рака, после операции прошло больше года и нет никаких осложнений*. УЗИ достаточно для того, чтобы посмотреть, что у него все хорошо на данный момент.
Учитывая нехватку квот на МРТ в Красноярске и крае, мы не можем рисковать другими пациентами, у которых только подозрение на онкологию».
В разговоре с «Проспектом Мира» Владимир заявил, что сотрудники компании Terve пытаются «выкрутиться и ввести читателей в заблуждение».
«Хотя я еще раз подчеркну, никакой вины компании Terve тут нет. Они, как и пациенты, заложники отвратительного планирования минздрава Красноярского края и попыток сотрудников министерства это скрыть».
По словам мужчины, постановление Правительства РФ от 17 ноября 2021 года определяет порядок перехода и обязательность к использованию клинических рекомендаций на всей территории РФ.
«Собственно, с 1 января 2025 года вся медицинская помощь в России будет оказываться именно по клиническим рекомендациям. А в моем конкретном случае — уже с 1 января 2024 года».
В краевом минздраве «ПМ» сообщили, что Владимиру выдали рекомендации о дальнейшей консультации с онкологом через 6 месяцев и в рамках этой консультации пациенту выдадут заключение, а также направление на исследование.
«Таким образом, направление пациенту на исследование выдадут уже после консультации специалиста.
По информации ЦАОП, сроки соответствуют критическим рекомендациям (3,6,12 месяцев)».
Что касается ситуации с дефицитом квот на МРТ в Красноярске и крае, в министерстве здравоохранения нам заявили, что сейчас проверяют эту информацию.