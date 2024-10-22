«Попытки скрыть»: минздрав проверит информацию о дефиците квот на МРТ для онкобольных

В начале октября красноярец Владимир рассказал «ПМ», что у него рак почки и после операции ему необходимо было сделать МРТ. По словам мужчины, в центре амбулаторной онкологической помощи ему отказались выписывать направление на исследование. Отказ объяснили тем, что квот нет и лист ожидания составляет 3-4 месяца.