Радиотехник из Ачинска прошел отбор на кастинг шоу «Голос»

Posted 22 октября, 07:53
Published 22 октября, 07:53
Modified 22 октября, 10:40
Updated 22 октября, 10:40
Житель Ачинска отправится на шоу «Голос» в Москву. Пока — только на кастинг. Парень три года подряд пытался подать заявку, но повезло ему только в этом году. «ПМ» поговорил с молодым исполнителем.
21-летний Иван Бронников рассказывает, мечтал оказаться в эфире популярного телешоу с детства. В этом году увидел в официальной группе проекта Вконтакте открытый набор — и решил подать заявку. Это было еще в начале сентября. Ответ пришел только в конце прошлой недели — вы прошли, прилетайте на кастинг. Иван говорит, счастью не было предела. Для него эта новость стала настоящей неожиданностью.
«Я три года подряд пытался туда подать заявку. И три года подряд они не присылали ничего подобного, первый раз такое», — рассказывает музыкант.
При этом, продолжает Иван, он никогда профессионально не занимался музыкой, хотя и поет с 3 лет. Был самоучкой — сам научился играть на гитаре, после «немного освоил» и фортепиано. Три года назад желание заниматься творчеством стало еще сильнее, парень стал активнее записывать свои треки, выпущено их уже больше 50-ти. Выступает он под псевдонимом SentWay.
«На счет поклонников ничего не могу сказать, есть близкие друзья — они самые главные поклонники мои. У меня был один концерт — в „Сибири“, молодежном центре, но я там еще прямо начинающим-начинающим был. Тогда пришло на мой концерт человек 25. В Ставрополь ездил на всероссийскую студвесну еще, представлял Красноярский край», — делится Иван Бронников.
Кастинг в шоу «Голос» пройдет 30 октября в «Останкино». Музыкант уже начал понемногу готовиться к полету и собирать вещи. После кастинга, как говорят организаторы, парень сразу же сможет улететь обратно в Ачинск. Прошел он или не прошел Иван узнает только в ноябре — именно тогда начинаются съемки самих слепых прослушиваний. Пока же, на кастинге, слушать его исполнение будут не члены жюри.
При этом сам Иван учится не на музыканта, а на радиотехника в колледже отраслевых технологий и бизнеса. Говорит, после школы думал о том, чтобы поступать в колледж искусств либо в Красноярске, либо в Минусинске. Но не рискнул из-за того, что города для него не знакомы. Сейчас снова задумывается над получением музыкального образования, но уже после окончания колледжа. В Москву на кастинг парень поедет один — говорит, нет денег, чтобы лететь туда с группой поддержки. Даже перелет туда и обратно ему оплатили, но не организаторы шоу.
«Я ходил в нашу местную администрацию к Сергею Николаевичу Никитину — это председатель совета депутатов, дали деньги на билеты — туда и обратно. Педагоги-организаторы из моего колледжа во всем мне помогают сейчас», — сказал Иван.
Музыкант рассказывает, больше ни на какие шоу он заявки не подавал. Сейчас он настроен пройти кастинг и побороться за победу в шоу.
Парню нужна финансовая помощь — на проживание в Москве и костюм для выступления. Если вы готовы ее оказать — желаемую сумму можно перевести по номеру телефона 8-999-445-23-69 на «Сбербанк». Получатель — Иван Сергеевич Б.
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