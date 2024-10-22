Радиотехник из Ачинска прошел отбор на кастинг шоу «Голос»

При этом сам Иван учится не на музыканта, а на радиотехника в колледже отраслевых технологий и бизнеса. Говорит, после школы думал о том, чтобы поступать в колледж искусств либо в Красноярске, либо в Минусинске. Но не рискнул из-за того, что города для него не знакомы. Сейчас снова задумывается над получением музыкального образования, но уже после окончания колледжа. В Москву на кастинг парень поедет один — говорит, нет денег, чтобы лететь туда с группой поддержки. Даже перелет туда и обратно ему оплатили, но не организаторы шоу.