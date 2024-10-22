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Posted 22 октября, 01:29

Published 22 октября, 01:29

Modified 22 октября, 01:29

Updated 22 октября, 01:29

«Русгидро» за 156 млн купит шторы и технику для переезжающих в Красноярск сотрудников

«Русгидро» за 156 млн купит шторы и технику для переезжающих в Красноярск сотрудников

22 октября 2024, 01:29
Фото: 2gis
Компания «Русгидро» хочет потратить больше 156 миллионов рублей на покупку бытовой техники, люстр и штор для квартир сотрудников, которые переедут в Красноярск.

В 2022 году «дочка» федеральной компании «Русгидро» купила под штаб-квартиру здание на Театральной площади за 1,83 миллиарда рублей. Тогда же компания сообщила о переезде. Реконструкцией здания под офис «РусГидро» на Театральной площади занимается московская компания. Сдать объект планируют 22 декабря — в День энергетика.

Для специалистов компании заказали отделку квартир в ЖК «Новоостровский» за миллиард рублей.

На портале госзакупок появилось сразу три лота. Судя по документам, бытовую технику, люстры и шторы заказала в квартиры на Бограда, 105 заказала дочерняя компания «Русгидро», «ГидроОГК». Общая сумма выделенных средств — 156,5 миллиона рублей.

Судя по первому лоту на 97 миллионов 106 тысяч рублей, компания планирует оснастить квартиры стиральными и сушильными машинами Grundig (по 73 штуки), стиральными машинами с сушкой Gorenje (93 штуки), микроволновками, индукционными плитами и духовками Gorenje, посудомойками Gorenje и Grundig, холодильниками Hisense (205 штук), телевизорами Haier (405 штук), стиральными машинами Grundig (39 штук).

Во второй лот на 29 миллионов 988 тысяч рублей входят люстры со светодиодными лампами.

В третий лот на 29 миллионов 435 тысяч рублей входят шторы, подушки и покрывала.

Указано, что все товары необходимо доставить в Красноярск до 30 ноября 2024 года. Кто стал победителем торгов, не указано.

  • Ранее мы писали, что первые специалисты начнут работать в штаб-квартире «Русгидро» на Театральной площади в декабре 2024 года. Полностью переехать компания из Москвы в Красноярск планирует в середине следующего года.
  • До этого мы рассказывали, что «Русгидро» за 23 миллиона перевезет имущество из Москвы в Красноярск.
  • Также мы рассказывали, что «Русгидро» потратит на переезд в Красноярск больше 16 миллиардов рублей.
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