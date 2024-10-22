«Русгидро» за 156 млн купит шторы и технику для переезжающих в Красноярск сотрудников

Posted 22 октября, 01:29
Published 22 октября, 01:29
Modified 22 октября, 01:29
Updated 22 октября, 01:29
В 2022 году «дочка» федеральной компании «Русгидро» купила под штаб-квартиру здание на Театральной площади за 1,83 миллиарда рублей. Тогда же компания сообщила о переезде. Реконструкцией здания под офис «РусГидро» на Театральной площади занимается московская компания. Сдать объект планируют 22 декабря — в День энергетика.
Для специалистов компании заказали отделку квартир в ЖК «Новоостровский» за миллиард рублей.
На портале госзакупок появилось сразу три лота. Судя по документам, бытовую технику, люстры и шторы заказала в квартиры на Бограда, 105 заказала дочерняя компания «Русгидро», «ГидроОГК». Общая сумма выделенных средств — 156,5 миллиона рублей.
Судя по первому лоту на 97 миллионов 106 тысяч рублей, компания планирует оснастить квартиры стиральными и сушильными машинами Grundig (по 73 штуки), стиральными машинами с сушкой Gorenje (93 штуки), микроволновками, индукционными плитами и духовками Gorenje, посудомойками Gorenje и Grundig, холодильниками Hisense (205 штук), телевизорами Haier (405 штук), стиральными машинами Grundig (39 штук).
Во второй лот на 29 миллионов 988 тысяч рублей входят люстры со светодиодными лампами.
В третий лот на 29 миллионов 435 тысяч рублей входят шторы, подушки и покрывала.
Указано, что все товары необходимо доставить в Красноярск до 30 ноября 2024 года. Кто стал победителем торгов, не указано.