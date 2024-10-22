С начала осени в Солнечном 29 раз отключали свет, воду и отопление. В чем проблема?

Posted 22 октября, 12:18
Published 22 октября, 12:18
Modified 22 октября, 12:20
Updated 22 октября, 12:20
Как сообщили в прокуратуре, под отключения попадали 360 домов и котельная в микрорайоне. На проблемы жаловались жители домов на улицах 60 лет СССР, 40 лет Победы, Ольховая, Светлова, Соколовская и других.
Все отключения были аварийными — они происходили из-за нарушений питания трансформаторной подстанции №31.
«Она запитана от вышестоящей подстанция под двумя взаиморезервирующими кабельными линиями. Первая линия „безхозная“, а второй владеют „Россети Сибирь“ и находится в неудовлетворительном состоянии», — заявили в прокуратуре.
Из-за аварии на второй линии насосная станция оставалась без питания, что стало причиной отключений воды.
Как пояснили «Проспекту Мира» в «Россетях», аварии происходили по нескольким причинам:
«Первая — повреждение кабеля на головной питающей линии 10 киловольт. Для того, чтобы снизить риск подобных нарушений, планируются мероприятия по ее реконструкции. Вторая причина — нарушения на бесхозных сетях, которые были построены с нарушениями и находились в плохом состоянии. Только месяц назад их передали на обслуживание в „Россети Сибирь“. Как итог — после недавних нарушений мы обнаружили сразу несколько повреждений на этой линии, их устраняли круглосуточно с помощью электролаборатории и бригад из нескольких служб», — пояснили в «Россетях».
Сейчас, утверждают в компании, сети отремонтированы, и свет есть у всех жителей.
«Безусловно, на этих сетях также нужны серьёзные работы — рассматриваем возможность их полной замены в 2025 году», — уточнили в «Россетях».
Кроме того, «в ближайшее время» к подстанции подведут новую линию электроснабжения — она будет выполнять функцию резервной при повреждении старых сетей. Еще в микрорайоне обеспечили резервное питание для насосной станции.
«Но отметим, что на серьёзную реконструкцию изношенных линий необходимы средства, которые не заложены в тариф и поможет исправить ситуацию заключение регуляторного соглашения между энергокомпанией и правительством Красноярского края», — объяснили в «Россетях».
Сейчас прокуратура проводит проверку: она продолжает расследовать причины отключений и искать виновных.