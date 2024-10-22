С начала осени в Солнечном 29 раз отключали свет, воду и отопление. В чем проблема?

Жителям Солнечного с начала осени уже 29 раз отключали свет, воду и отопление

В красноярском микрорайоне Солнечный с начала осени уже 29 раз отключали холодную воду, электричество и отопление. Рассказываем, с чем связаны отключения и будет ли это продолжаться.

Как сообщили в прокуратуре, под отключения попадали 360 домов и котельная в микрорайоне. На проблемы жаловались жители домов на улицах 60 лет СССР, 40 лет Победы, Ольховая, Светлова, Соколовская и других. Все отключения были аварийными — они происходили из-за нарушений питания трансформаторной подстанции №31. «Она запитана от вышестоящей подстанция под двумя взаиморезервирующими кабельными линиями. Первая линия „безхозная“, а второй владеют „Россети Сибирь“ и находится в неудовлетворительном состоянии», — заявили в прокуратуре. Из-за аварии на второй линии насосная станция оставалась без питания, что стало причиной отключений воды. Видео: прокуратура Красноярского края . Как пояснили «Проспекту Мира» в «Россетях», аварии происходили по нескольким причинам: «Первая — повреждение кабеля на головной питающей линии 10 киловольт. Для того, чтобы снизить риск подобных нарушений, планируются мероприятия по ее реконструкции. Вторая причина — нарушения на бесхозных сетях, которые были построены с нарушениями и находились в плохом состоянии. Только месяц назад их передали на обслуживание в „Россети Сибирь“. Как итог — после недавних нарушений мы обнаружили сразу несколько повреждений на этой линии, их устраняли круглосуточно с помощью электролаборатории и бригад из нескольких служб», — пояснили в «Россетях». Сейчас, утверждают в компании, сети отремонтированы, и свет есть у всех жителей. «Безусловно, на этих сетях также нужны серьёзные работы — рассматриваем возможность их полной замены в 2025 году», — уточнили в «Россетях». Кроме того, «в ближайшее время» к подстанции подведут новую линию электроснабжения — она будет выполнять функцию резервной при повреждении старых сетей. Еще в микрорайоне обеспечили резервное питание для насосной станции. «Но отметим, что на серьёзную реконструкцию изношенных линий необходимы средства, которые не заложены в тариф и поможет исправить ситуацию заключение регуляторного соглашения между энергокомпанией и правительством Красноярского края», — объяснили в «Россетях». Сейчас прокуратура проводит проверку: она продолжает расследовать причины отключений и искать виновных. До этого проблемы с электричеством были у жителей в Ленинском районе — люди просидели без света несколько дней. В одном из домов электричества не было три дня. Жители даже пакеты с продуктами за окна, чтобы сохранить их.

Ранее в Роспотребнадзоре края рассказали, положен ли перерасчет при отключении электроснабжения. Читайте также: Покровка осталась на сутки без холодной воды. Застройщик повредил трубу В Красноярске жители дома платили за свет, которым пользовалась автомойка с парковкой В Красноярске десятки домов на Взлетке снова остались без света