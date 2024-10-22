prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 05:35

Published 22 октября, 05:35

Modified 22 октября, 05:35

Updated 22 октября, 05:35

Публикуем прогноз погоды на ноябрь в Красноярске

Смотрим, какая погода будет в ноябре в Красноярске. Публикуем прогноз

22 октября 2024, 05:35
Фото: prmira.ru

Публикуем прогноз погоды на ноябрь в Красноярске

В Красноярске в первые дни ноября обещают от +1 до -1 и дождь. С середины месяца в городе установятся стабильно низкие температуры и каждый день будет идти снег. Прогноз составили в сервисе «Яндекс. Погода».

По данным синоптиков, в Красноярске в первые дни ноября будет достаточно тепло — от +1 до -2 градусов.

С 10 ноября в городе установятся более низкие температуры. Согласно прогнозу, в последний месяц осени красноярцев ждет только один ясный день — 3 ноября, остальные дни будут пасмурными.

На первую половину ноября есть относительно точный прогноз. В первые пять дней в Красноярске будет достаточно тепло: в дневные часы температура воздуха составит от +1 до -2, ночью — от -1 до -4 градусов. 1, 4 и 5 ноября в городе ожидается снег, 2 ноября прогнозируется дождь.

К середине месяца в Красноярске ожидается похолодание. С 10 ноября в городе установятся стабильно отрицательные температуры. Днем будет около -8 градусов, ночью — до -10. По прогнозу, с 14 ноября снег будет идти в городе практически каждый день.

После 20 ноября «Яндекс. Погода» делает прогноз на усредненных данных. Ожидается, что средняя температура днем составит от -7 до -9, ночью от -9 до -11 градусов.

Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.

Фото: yandex.ru/pogoda

Согласно предварительному прогнозу, снег ожидается 1, 4-5, 8-9, 14-15, а также с 17 по 30 ноября. 2 ноября в Красноярске обещают дождь.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Дождь#Снег#Яндекс погода#Снегопад#Ноябрь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика