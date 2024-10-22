Смотрим, какая погода будет в ноябре в Красноярске. Публикуем прогноз

Posted 22 октября, 05:35
Published 22 октября, 05:35
Modified 22 октября, 05:35
Updated 22 октября, 05:35
По данным синоптиков, в Красноярске в первые дни ноября будет достаточно тепло — от +1 до -2 градусов.
С 10 ноября в городе установятся более низкие температуры. Согласно прогнозу, в последний месяц осени красноярцев ждет только один ясный день — 3 ноября, остальные дни будут пасмурными.
На первую половину ноября есть относительно точный прогноз. В первые пять дней в Красноярске будет достаточно тепло: в дневные часы температура воздуха составит от +1 до -2, ночью — от -1 до -4 градусов. 1, 4 и 5 ноября в городе ожидается снег, 2 ноября прогнозируется дождь.
К середине месяца в Красноярске ожидается похолодание. С 10 ноября в городе установятся стабильно отрицательные температуры. Днем будет около -8 градусов, ночью — до -10. По прогнозу, с 14 ноября снег будет идти в городе практически каждый день.
После 20 ноября «Яндекс. Погода» делает прогноз на усредненных данных. Ожидается, что средняя температура днем составит от -7 до -9, ночью от -9 до -11 градусов.
Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.
Согласно предварительному прогнозу, снег ожидается 1, 4-5, 8-9, 14-15, а также с 17 по 30 ноября. 2 ноября в Красноярске обещают дождь.