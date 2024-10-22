Смотрим, какая погода будет в ноябре в Красноярске. Публикуем прогноз

На первую половину ноября есть относительно точный прогноз. В первые пять дней в Красноярске будет достаточно тепло: в дневные часы температура воздуха составит от +1 до -2, ночью — от -1 до -4 градусов. 1, 4 и 5 ноября в городе ожидается снег, 2 ноября прогнозируется дождь.