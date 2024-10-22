Стало известно, где сейчас работает названный «квадробером» физик из Красноярска

Редакция «ПМ» выяснила, где после увольнения из школы №147 трудится физик, которого дети прозвали «квадробером» за то, что тот прыгал на уроках и лаял после занятий. Мы узнали, есть ли к нему вопросы от нового руководства. Спойлер: их нет.

17 октября в сети появилось видео с учителем физики из школы №147 в Красноярске — он прыгал по классу во время уроков, в том числе вместе с учениками, вставал на парту ногами и лаял в подъезде. В школе его прозвали «квадробером». Мнения красноярцев разделились — кто-то поддерживает учителя и пишет, что детям хотя бы будет интересно ходить на уроки с таким преподавателем, другие, наоборот, осуждают мужчину. Позже стало известно, что учитель — 44-летний выпускник МГУ Виктор Касьянов. Помимо прыжков и лаянья ученики отправили нам видео, как мужчина засовывает себе в рот пластилин на уроке. «ПМ» узнал, что сейчас мужчина работает в одном из детских центров Красноярска. Его коллеги говорят, что никаких странностей за ним не замечали. «Дяденька как дяденька. У нас не прыгал, не лаял. У нас он себя нормально и адекватно вел. Там, я думаю, просто он был на одной волне с подростками, так как детей много. Вот и проводил физминутки. Про эту ситуацию он нам ничего не говорил в принципе», — говорит одна из сотрудниц. Эту информацию подтверждает и руководитель центра. «Действительно, сотрудник работает. Ведет себя вполне адекватно. К педагогу и его квалификации вопросов нет. Возможно, в 147 школе проводил в такой форме физминутки», — сказала директор. С самим Виктором Касьяновым корреспонденту «ПМ» пообщаться не удалось: трубку он не берёт, на сообщения не отвечает. Напомним, ранее о проведении физминуток говорили и в управлении образования. В ведомстве добавляли, что мужчина проработал в школе год, жалоб на него не было, успеваемость у учеников была нормальной. Позже за преподавателя вступились и ученики. Читайте также: Депутат пожаловалась на засилье квадроберов на набережной в Красноярске Госдума хочет ввести штрафы для квадроберов и их родителей до 5 тысяч рублей Люди ругают и оправдывают обматерившего школьников трудовика. Собрали мнения