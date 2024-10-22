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Posted 22 октября, 09:35

Published 22 октября, 09:35

Modified 22 октября, 09:44

Updated 22 октября, 09:44

Стало известно, где сейчас работает названный «квадробером» физик из Красноярска

Стало известно, где сейчас работает названный «квадробером» физик из Красноярска

22 октября 2024, 09:35
Фото: Открытый Telegram-канал Виктора Касьянова
Редакция «ПМ» выяснила, где после увольнения из школы №147 трудится физик, которого дети прозвали «квадробером» за то, что тот прыгал на уроках и лаял после занятий. Мы узнали, есть ли к нему вопросы от нового руководства. Спойлер: их нет.

17 октября в сети появилось видео с учителем физики из школы №147 в Красноярске — он прыгал по классу во время уроков, в том числе вместе с учениками, вставал на парту ногами и лаял в подъезде. В школе его прозвали «квадробером».

Мнения красноярцев разделились — кто-то поддерживает учителя и пишет, что детям хотя бы будет интересно ходить на уроки с таким преподавателем, другие, наоборот, осуждают мужчину.

Позже стало известно, что учитель — 44-летний выпускник МГУ Виктор Касьянов. Помимо прыжков и лаянья ученики отправили нам видео, как мужчина засовывает себе в рот пластилин на уроке.

«ПМ» узнал, что сейчас мужчина работает в одном из детских центров Красноярска. Его коллеги говорят, что никаких странностей за ним не замечали.

«Дяденька как дяденька. У нас не прыгал, не лаял. У нас он себя нормально и адекватно вел. Там, я думаю, просто он был на одной волне с подростками, так как детей много. Вот и проводил физминутки. Про эту ситуацию он нам ничего не говорил в принципе», — говорит одна из сотрудниц.

Эту информацию подтверждает и руководитель центра.

«Действительно, сотрудник работает. Ведет себя вполне адекватно. К педагогу и его квалификации вопросов нет. Возможно, в 147 школе проводил в такой форме физминутки», — сказала директор.

С самим Виктором Касьяновым корреспонденту «ПМ» пообщаться не удалось: трубку он не берёт, на сообщения не отвечает.

Напомним, ранее о проведении физминуток говорили и в управлении образования. В ведомстве добавляли, что мужчина проработал в школе год, жалоб на него не было, успеваемость у учеников была нормальной. Позже за преподавателя вступились и ученики.

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#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Красноярск#Образование#Дети#Красноярский край#Учитель#Увольнение#Школа № 147#Квадробер#Квадробинг
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