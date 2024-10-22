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Posted 22 октября, 06:03

Published 22 октября, 06:03

Modified 22 октября, 06:05

Updated 22 октября, 06:05

В ДТП с тремя авто в Красноярском крае пострадали взрослые и новорождённый

В ДТП с тремя авто в Красноярском крае пострадали взрослые и новорождённый

22 октября 2024, 06:03
Фото: Госавтоинспекция 24
В лобовой аварии с тремя автомобилями в Канском районе пострадали пять взрослых и новорождённый малыш, которому 13 дней от рождения.

Как рассказали в краевом ГАИ, авария произошло на 1029 километре автодороги «Сибирь» накануне. 31-летний водитель «Тойота Аллион» выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами.

В аварии пострадали пять человек: водители трёх авто и два пассажира «Аллион». Их госпитализировали. Полицейские установили, что новорождённый мальчик перевозился без удерживающего устройства, на руках у мамы.

В Госавтоинспекции не стали уточнять «Проспекту Мира», кем приходился водитель «Тойоты» новорожденному ребенку.

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#Владислав Савончик#ДТП#Полиция#Красноярский край#Пострадавшие#ГАИ#Госпитализация#Лобовая авария
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