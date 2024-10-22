В ДТП с тремя авто в Красноярском крае пострадали взрослые и новорождённый

Posted 22 октября, 06:03
Published 22 октября, 06:03
Modified 22 октября, 06:05
Updated 22 октября, 06:05
Как рассказали в краевом ГАИ, авария произошло на 1029 километре автодороги «Сибирь» накануне. 31-летний водитель «Тойота Аллион» выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами.
В аварии пострадали пять человек: водители трёх авто и два пассажира «Аллион». Их госпитализировали. Полицейские установили, что новорождённый мальчик перевозился без удерживающего устройства, на руках у мамы.
В Госавтоинспекции не стали уточнять «Проспекту Мира», кем приходился водитель «Тойоты» новорожденному ребенку.