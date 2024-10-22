prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 08:06

Published 22 октября, 08:06

Modified 22 октября, 08:08

Updated 22 октября, 08:08

В Красноярке задержали полицейских за взятки на «красивых» номерах

В Красноярке задержали полицейских за взятки на «красивых» номерах

22 октября 2024, 08:06
Фото: СК Красноярского края
В Красноярске против начальника и старшего инспектора отдела ГАИ возбудили уголовное дело о получении взяток за незаконную регистрацию машин и выдаче «красивых» номеров.

По версии СК, с марта по октябрь 2024 года двое красноярцев передали полицейским в общей сложности 170 тысяч рублей. За эту сумму сотрудники обеспечили постановку на учет автомобилей и способствовали выдаче номеров с конкретными обозначениями.

Фото: СК Красноярского края

За это время полицейские обеспечили госрегистрацию четырех машин, которые нельзя было ставить на учет из-за нарушений в конструкции. Против взяткодателей так же возбуждено уголовное дело.

В полиции проводят проверку, после чего примут «соответствующие меры реагирования».

Читайте также:
В Красноярске борца с коррупцией подозревают в получении взятки в миллион рублейВ Красноярске задержали начтыла института МВД за взятку. У него изъяли два миллионаВ Красноярске задержали одного из главных борцов с коррупцией за взятку криптой
#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика