В Красноярке задержали полицейских за взятки на «красивых» номерах

Posted 22 октября, 08:06
Published 22 октября, 08:06
Modified 22 октября, 08:08
Updated 22 октября, 08:08
По версии СК, с марта по октябрь 2024 года двое красноярцев передали полицейским в общей сложности 170 тысяч рублей. За эту сумму сотрудники обеспечили постановку на учет автомобилей и способствовали выдаче номеров с конкретными обозначениями.
За это время полицейские обеспечили госрегистрацию четырех машин, которые нельзя было ставить на учет из-за нарушений в конструкции. Против взяткодателей так же возбуждено уголовное дело.
В полиции проводят проверку, после чего примут «соответствующие меры реагирования».