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Posted 22 октября, 06:37

Published 22 октября, 06:37

Modified 22 октября, 06:39

Updated 22 октября, 06:39

В Красноярск в декабре приедет поезд Деда Мороза

В Красноярск приедет поезд Деда Мороза. Когда?

22 октября 2024, 06:37
Фото: prmira.ru

В Красноярск в декабре приедет поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза в декабре посетит Красноярск. Билеты начнут продавать с 15 ноября.

Праздничный поезд отправится с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали, из Тайшета, 19 ноября. Маршрут включает более 60 городов по всей стране.
Утром 15 декабря поезд приедет в Красноярск — он пробудет на вокзале с 10:00 до 16:00. В другие города края состав в этом году не поедет.

Билеты на посещение передвижной резиденции и кукольный театр начнут продавать с 15 ноября с 9:00 по московскому времени.

Фото: www.rzd.ru

Без билета можно будет посмотреть на сам поезд и шоу — оно начнется за 20 минут до прибытия состава. На него приглашают всех желающих.

  • «Поезд Деда Мороза» — это проект РЖД, который запустили в декабре 2021 года. В Красноярск поезд впервые приехал в 2022 году.
  • Тут мы публиковали репортаж с прибытия поезда в 2023 году.
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