В Красноярск приедет поезд Деда Мороза. Когда?

Праздничный поезд отправится с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали, из Тайшета, 19 ноября. Маршрут включает более 60 городов по всей стране.

Утром 15 декабря поезд приедет в Красноярск — он пробудет на вокзале с 10:00 до 16:00. В другие города края состав в этом году не поедет.