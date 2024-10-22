В Красноярск приедет поезд Деда Мороза. Когда?

Posted 22 октября, 06:37
Published 22 октября, 06:37
Modified 22 октября, 06:39
Updated 22 октября, 06:39
Праздничный поезд отправится с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали, из Тайшета, 19 ноября. Маршрут включает более 60 городов по всей стране.
Утром 15 декабря поезд приедет в Красноярск — он пробудет на вокзале с 10:00 до 16:00. В другие города края состав в этом году не поедет.
Билеты на посещение передвижной резиденции и кукольный театр начнут продавать с 15 ноября с 9:00 по московскому времени.
Без билета можно будет посмотреть на сам поезд и шоу — оно начнется за 20 минут до прибытия состава. На него приглашают всех желающих.