В Красноярске мальчика травят старшие дети во дворе. Полиция не реагирует

По данным уполномоченной по правам ребенка в Красноярском крае Ирины Мирошниковой, каждый пятый красноярский школьник подвергался травле. При этом школьники заявляют, что чаще всего сталкивались с травлей в соцсетях и мессенджерах, 18% — в школе, 8% — в дворовых компаниях.