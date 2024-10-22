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Posted 22 октября, 12:18

Published 22 октября, 12:18

Modified 22 октября, 12:31

Updated 22 октября, 12:31

В Красноярске мальчика травят старшие дети во дворе. Полиция не реагирует

В Красноярске мальчика травят старшие дети во дворе. Полиция не реагирует

22 октября 2024, 12:18
Фото: freepik.com
В Красноярске над мальчиком издевались другие дети во дворе. Полиция и ПДН никак не реагировали.

О ситуации рассказал депутат заксобрания Красноярского края Алексей Бойков. Он сообщил, что месяц назад ему прислали обращение «в защиту ребёнка, который стал жертвой буллинга» со стороны старших детей во дворе.

«Отец ребёнка ранее сам обращался в полицию, но действенных мер, по мнению заявителя, не последовало», — пишет Бойков.

В обращении мать ребенка утверждала, что сыну «причиняют физическую боль», его оскорбляют и в него плюются старшие дети.

Накануне депутат опубликовал ответ прокуратуры, которая провела проверку по этому обращению. В нем сообщается, что инспектор ПДН отказал в возбуждении дела об административном правонарушении из-за возраста детей.

«Вместе с тем полиция необоснованно не рассмотрела вопрос об ответственности ещё по двум статьям КоАП за мелкое хулиганство и оскорбление. Указанные факты включены прокуратурой Свердловского района в обобщенное представление», — пояснил Бойков.
Фото: t.me/komandaBoikova

Сейчас прокуратура проводит административное расследование. Директора школы, в которой учится один из подростков, «информировали о необходимости проведения профилактической работы».

«Необоснованная подростковая жестокость, травля младшего и слабого всегда должна быть предметом особого внимания правоохранительных органов. Сейчас, после прокурорского вмешательства, уверен, будет принято законное решение», — пишет Бойков.

  • По данным уполномоченной по правам ребенка в Красноярском крае Ирины Мирошниковой, каждый пятый красноярский школьник подвергался травле. При этом школьники заявляют, что чаще всего сталкивались с травлей в соцсетях и мессенджерах, 18% — в школе, 8% — в дворовых компаниях.

  • Ранее известные красноярские родители рассказали свои истории о травле и дали советы тем, кто оказался в такой же ситуации.
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