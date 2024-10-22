В Красноярском крае снижается заболеваемость ОРВИ. За неделю заболело больше 11 тысяч

Posted 22 октября, 02:48
Published 22 октября, 02:48
Modified 22 октября, 02:48
Updated 22 октября, 02:48
По информации ведомства, за прошлую неделю к врачам с симптомами ОРВИ обратились 11 323 жителя региона. Для сравнения: в период с 7 по 13 октября в крае заболели 11 843 человека.
В Роспотребнадзоре отмечают, что уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог, а заболевание вызывают вирусы негриппозной этиологии.
Сообщается, что на данный момент около 800 тысяч жителей Красноярского края привились от гриппа, из них больше 270 тысяч — несовершеннолетние.