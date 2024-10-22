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Posted 22 октября, 02:48

Published 22 октября, 02:48

Modified 22 октября, 02:48

Updated 22 октября, 02:48

В Красноярском крае снижается заболеваемость ОРВИ. За неделю заболело больше 11 тысяч

В Красноярском крае снижается заболеваемость ОРВИ. За неделю заболело больше 11 тысяч

22 октября 2024, 02:48
Фото: 1MI
В Роспотребнадзоре заявили о снижении уровня заболеваемости ОРВИ среди жителей Красноярского края.

По информации ведомства, за прошлую неделю к врачам с симптомами ОРВИ обратились 11 323 жителя региона. Для сравнения: в период с 7 по 13 октября в крае заболели 11 843 человека.

В Роспотребнадзоре отмечают, что уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог, а заболевание вызывают вирусы негриппозной этиологии.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Сообщается, что на данный момент около 800 тысяч жителей Красноярского края привились от гриппа, из них больше 270 тысяч — несовершеннолетние.

  • До этого мы рассказывали о том, что из-за пневмонии в Красноярске продолжают закрывать школы на карантин.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Заболевания#ОРВИ
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