В работе «Авито» произошел сбой. Ничего не грузит, поиск не работает

Posted 22 октября, 13:08
Published 22 октября, 13:08
Modified 22 октября, 13:10
Updated 22 октября, 13:10
По данным сайта Downdetector, жалобы стали появляться около 18:00 по красноярскому времени. Всего пользователи оставили уже более 4,5 тысячи жалоб.
Самая частая проблема — сайт и приложение просто не загружаются. Еще пользователи писали, что не могут войти в личный кабинет.
«Не открывается избранные, не работает корректно поиск, не открываются сообщения».
«Не работает „Авито“, пишет нет подключения к интернету».
«Авито сломалось сегодня».
Жалобы поступают от пользователей из Москвы, Твери, Санкт-Петербурга Томска, Красноярска, Воронежа и других городов.
Красноярцы рассказали нам, что у них тоже есть проблемы с соцсетью. У некоторых сайт выглядит так:
Однако у кого-то все работает стабильно, и жалоб у них нет. При этом в сервисе сообщили о штатной работе и рекомендовали перезайти на платформу в случае неполадок.