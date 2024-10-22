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Posted 22 октября, 13:08

Published 22 октября, 13:08

Modified 22 октября, 13:10

Updated 22 октября, 13:10

В работе «Авито» произошел сбой. Ничего не грузит, поиск не работает

В работе «Авито» произошел сбой. Ничего не грузит, поиск не работает

22 октября 2024, 13:08
Фото: 2gis.ru
Красноярцы и жители других городов жалуются на сбой в работе «Авито».

По данным сайта Downdetector, жалобы стали появляться около 18:00 по красноярскому времени. Всего пользователи оставили уже более 4,5 тысячи жалоб.

Фото: downdetector.su

Самая частая проблема — сайт и приложение просто не загружаются. Еще пользователи писали, что не могут войти в личный кабинет.

«Не открывается избранные, не работает корректно поиск, не открываются сообщения».
«Не работает „Авито“, пишет нет подключения к интернету».
«Авито сломалось сегодня».

Жалобы поступают от пользователей из Москвы, Твери, Санкт-Петербурга Томска, Красноярска, Воронежа и других городов.

Красноярцы рассказали нам, что у них тоже есть проблемы с соцсетью. У некоторых сайт выглядит так:

Фото: avito.ru

Однако у кого-то все работает стабильно, и жалоб у них нет. При этом в сервисе сообщили о штатной работе и рекомендовали перезайти на платформу в случае неполадок.

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