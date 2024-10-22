В Шарыпове ищут пропавшую 11-летнюю девочку и ее двоюродного брата

Posted 22 октября, 02:21
Published 22 октября, 02:21
Modified 22 октября, 04:26
Updated 22 октября, 04:26
Как рассказали в МВД, накануне, 21 октября, в дежурную часть обратились две родные сестры и сообщили о пропаже детей. Предварительно, несовершеннолетние ушли из дома в 6 микрорайоне около 17:00 и до сих пор не вернулись.
В полиции отметили, что матери пропавших являются сестрами и они живут вместе. Сообщается, что семьи на учете не состояли, а дети до этого не уходили.
Приметы пропавшего мальчика: рост 155 см, среднего телосложения. В день пропажи на нем была синяя куртка с красным капюшоном, черные штаны и черные кроссовки.
Приметы девочки: рост 155 см, среднего телосложения. Была одета в черный длинный пуховик до колен, черные джинсы черные и черные ботинки.
Если вы что-то знаете о местонахождении пропавших или видели детей, сообщите об этом по телефонам: 8 (39153) 65701, 89232704907 или 102.
Обновлено: детей нашли в 30 километрах от дома. Они были в одном из заброшенных домов в селе Парная. В полиции рассказали, что раньше семья проживала в этом населенном пункте.
Сообщается, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Сейчас сотрудники полиции выясняют из-за чего дети ушли из дома и как они оказались в заброшенной постройке, которая находится в 30 километрах от их дома.