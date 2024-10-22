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Posted 22 октября, 10:31

Published 22 октября, 10:31

Modified 22 октября, 10:31

Updated 22 октября, 10:31

Жители Красноярского края задолжали больше 1,6 миллиарда за электричество

Жители Красноярского края задолжали больше 1,6 миллиарда за электричество

22 октября 2024, 10:31
Фото: «Красноярскэнергосбыт»
Энергетики Красноярского края заявили о том, что долг жителей за электроэнергию уже превысил 1,6 миллиарда рублей. Сетевые организации планируют кампанию по возврату долгов.

ПАО «Красноярскэнергосбыт» заявил, что за две недели, начиная с 18 октября, направит должникам более 145 тысяч уведомлений о долге через автодозвон, 170 тысяч СМС-оповещений, 250 тысяч уведомлений о задолженности и последующем отключении, а также 50 тысяч заявлений о вынесении судебных приказов, которые будут переданы в суды.

В компании говорят, что уведомления — не спам, они носят официальный характер и их нельзя игнорировать. Задолженность может привести к отключению электроэнергии, судам и штрафам.

«Мы призываем должников серьезно отнестись к полученным напоминаниям и уведомлениям, так как в случае неоплаты последуют реальные действия: отключения и обращения в суды, причем оба эти действия могут одновременно быть применены к должнику», — прокомментировала заместитель исполнительного директора по реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова.

Энергетики отметили, что должники могут понести действительно серьезные санкции. В частности, если из-за долга отключат электричество, то после оплаты задолженности оно не вернется сразу — по законодательству, у энергетиков есть два дня на возобновление электроснабжения. При этом должник будет обязан возместить расходы на отключение и подключение.

Задолженность могут взыскать в судебном порядке, что приведет к аресту счетов должника. Взысканием в таком случае будут заниматься судебные приставы, а должнику запретят выезд за границу. Кроме того, взыскание долгов через суд может серьезно отразиться на кредитной истории должника.

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