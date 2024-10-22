Жители Красноярского края задолжали больше 1,6 миллиарда за электричество

ПАО «Красноярскэнергосбыт» заявил, что за две недели, начиная с 18 октября, направит должникам более 145 тысяч уведомлений о долге через автодозвон, 170 тысяч СМС-оповещений, 250 тысяч уведомлений о задолженности и последующем отключении, а также 50 тысяч заявлений о вынесении судебных приказов, которые будут переданы в суды.