Жители Красноярского края задолжали больше 1,6 миллиарда за электричество

Posted 22 октября, 10:31
Published 22 октября, 10:31
Modified 22 октября, 10:31
Updated 22 октября, 10:31
ПАО «Красноярскэнергосбыт» заявил, что за две недели, начиная с 18 октября, направит должникам более 145 тысяч уведомлений о долге через автодозвон, 170 тысяч СМС-оповещений, 250 тысяч уведомлений о задолженности и последующем отключении, а также 50 тысяч заявлений о вынесении судебных приказов, которые будут переданы в суды.
В компании говорят, что уведомления — не спам, они носят официальный характер и их нельзя игнорировать. Задолженность может привести к отключению электроэнергии, судам и штрафам.
«Мы призываем должников серьезно отнестись к полученным напоминаниям и уведомлениям, так как в случае неоплаты последуют реальные действия: отключения и обращения в суды, причем оба эти действия могут одновременно быть применены к должнику», — прокомментировала заместитель исполнительного директора по реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова.
Энергетики отметили, что должники могут понести действительно серьезные санкции. В частности, если из-за долга отключат электричество, то после оплаты задолженности оно не вернется сразу — по законодательству, у энергетиков есть два дня на возобновление электроснабжения. При этом должник будет обязан возместить расходы на отключение и подключение.
Задолженность могут взыскать в судебном порядке, что приведет к аресту счетов должника. Взысканием в таком случае будут заниматься судебные приставы, а должнику запретят выезд за границу. Кроме того, взыскание долгов через суд может серьезно отразиться на кредитной истории должника.