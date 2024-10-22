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Posted 22 октября, 11:49

Published 22 октября, 11:49

Modified 22 октября, 11:51

Updated 22 октября, 11:51

Журналисты выяснили, как сейчас живут родители четверых детей, погибших от отравления

Журналисты выяснили, как сейчас живут родители четверых детей, погибших от отравления

22 октября 2024, 11:49
Фото: СК Красноярского края
Сюжет
Отравление семьи
Журналисты выяснили, как сейчас живут родители четверых погибших от отравления детей из Красной Сопки.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи. 26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.

Следователи называют версию об отравлении «компонентами неустановленного препарата от насекомых» приоритетной. Сообщалось, что точную причину смерти озвучат уже на следующей неделе.

Как выяснило издание krsk.aif.ru, родители погибших детей сейчас живут в доме, где произошла трагедия. До это родственники предлагали им другое жилье, но супруги, по всей видимости, отказались.

Сейчас 32-летняя мать погибших детей продолжает вынашивать ребенка. На момент трагедии она была на 32 неделе беременности — врачам удалось сохранить плод, сейчас угрозы нет.

Родственники и односельчане надеются, что женщина родит здорового малыша.

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