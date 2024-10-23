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Posted 23 октября, 07:43

Published 23 октября, 07:43

Modified 23 октября, 08:22

Updated 23 октября, 08:22

В Красноярске оштрафовали и забанили больше тысячи электросамокатчиков

1000 штрафов и 250 банов: кикшеринг рассказал о сезоне электросамокатов в Красноярске

23 октября 2024, 07:43
Фото: prmira.ru

В Красноярске оштрафовали и забанили больше тысячи электросамокатчиков

Сервис краткосрочной аренды электросамокатов «МТС Юрент» представил итоги сезона в Красноярске. С июня по октябрь, как заявляют в сервисе, было выписано порядка тысячи штрафов и заблокировано 250 взрослых аккаунтов.

Чаще всего штрафы применяются за неправильную парковку и езду вдвоем (это около 80% всех нарушений). «Юрент» заявляет, что блокировали аккаунты взрослых пользователей «за особо серьезные нарушения и систематическое несоблюдение правил сервиса» и банили несовершеннолетних.

«В Красноярске в настоящее время заблокировано 120 аккаунтов несовершеннолетних, и сервис продолжает их выявлять».

В сервисе заявляют, что чаще всего их самокаты выбирают красноярцы в возрасте от 25 до 34 лет (более 35%). Отметим, некоторые подростки рассказывали, что регистрируются в приложении с сим-карт, оформленных на родителей, или оформляют прокат через их телефоны.

Пик активности, по данным кикшеринга, приходится на утро и вечер: с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 — в это время пользователи едут на работу, учебу или возвращаются домой. Средняя продолжительность поездок — 15 минут. Большинство поездок (до 80%) совершались по транспортному сценарию — от дома до автобусных остановок, от остановок до работы, торговых центров и т. д.

Самой популярной локацией, по которой строится маршрут красноярцев, стала Центральная набережная. Также большим спросом самокаты пользовались на острове Татышев, где была зафиксирована самая долгая поездка в городе — 3 часа 32 минуты.

Отметим, в Красноярске насчитывается порядка 7 тысяч электросамокатов, из них около четырёх тысяч принадлежат сервисам кикшеринга — московским компаниям «ВУШ» (Whoosh) и «Гелиософт» (BusyFly). «МТС Юрент» зашел на городской рынок в конце июня с тремя тысячами электросамокатов.

В «Телеграме» действует телеграм-бот, где можно пожаловаться на самокатчиков Whoosh и «МТС Юрент».

  • Красноярский край оказался в лидерах по авариям с электросамокатами. В Госавтоинспекции составили список мест в Красноярске, где чаще всего фиксируют аварии с участием электросамокатов.
  • Мы рассказывали, что часть красноярцев выступает за запрет самокатов из-за того, что город «завален» ими. Другие убеждены, что самокатчики являются угрозой для пешеходов.
  • По данным краевой клинической больницы, чаще всего самокатчики получают черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Электросамокаты#Штрафы#Пешеходы#Аварии#Травмы#Кикшеринг
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