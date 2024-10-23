1000 штрафов и 250 банов: кикшеринг рассказал о сезоне электросамокатов в Красноярске

Posted 23 октября, 07:43
Published 23 октября, 07:43
Modified 23 октября, 08:22
Updated 23 октября, 08:22
Чаще всего штрафы применяются за неправильную парковку и езду вдвоем (это около 80% всех нарушений). «Юрент» заявляет, что блокировали аккаунты взрослых пользователей «за особо серьезные нарушения и систематическое несоблюдение правил сервиса» и банили несовершеннолетних.
«В Красноярске в настоящее время заблокировано 120 аккаунтов несовершеннолетних, и сервис продолжает их выявлять».
В сервисе заявляют, что чаще всего их самокаты выбирают красноярцы в возрасте от 25 до 34 лет (более 35%). Отметим, некоторые подростки рассказывали, что регистрируются в приложении с сим-карт, оформленных на родителей, или оформляют прокат через их телефоны.
Пик активности, по данным кикшеринга, приходится на утро и вечер: с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 — в это время пользователи едут на работу, учебу или возвращаются домой. Средняя продолжительность поездок — 15 минут. Большинство поездок (до 80%) совершались по транспортному сценарию — от дома до автобусных остановок, от остановок до работы, торговых центров и т. д.
Самой популярной локацией, по которой строится маршрут красноярцев, стала Центральная набережная. Также большим спросом самокаты пользовались на острове Татышев, где была зафиксирована самая долгая поездка в городе — 3 часа 32 минуты.
Отметим, в Красноярске насчитывается порядка 7 тысяч электросамокатов, из них около четырёх тысяч принадлежат сервисам кикшеринга — московским компаниям «ВУШ» (Whoosh) и «Гелиософт» (BusyFly). «МТС Юрент» зашел на городской рынок в конце июня с тремя тысячами электросамокатов.
В «Телеграме» действует телеграм-бот, где можно пожаловаться на самокатчиков Whoosh и «МТС Юрент».