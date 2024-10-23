1000 штрафов и 250 банов: кикшеринг рассказал о сезоне электросамокатов в Красноярске

Пик активности, по данным кикшеринга, приходится на утро и вечер: с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 — в это время пользователи едут на работу, учебу или возвращаются домой. Средняя продолжительность поездок — 15 минут. Большинство поездок (до 80%) совершались по транспортному сценарию — от дома до автобусных остановок, от остановок до работы, торговых центров и т. д.