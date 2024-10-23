Элитные ЖК, нефть и госконтракты: рассказываем о бизнесах красноярских депутатов

Компания занимается землеустроительными работами и в 2024 году получила три госконтракта от геологического нефтяного института. «Землепроект» взялся за отвод лесных участков для геологоразведки Южно-Иусской площади (там добывают нефть и газ), а также по оформлению лесных участков под геологоразведку Онхойдохской и Линденской площадей в Якутии. Общая сумма контрактов составляет 7,6 миллиона рублей.