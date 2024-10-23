Элитные ЖК, нефть и госконтракты: рассказываем о бизнесах красноярских депутатов

Posted 23 октября, 10:09
Published 23 октября, 10:09
Modified 23 октября, 10:11
Updated 23 октября, 10:11
Первый депутат-бизнесмен в нашем списке — Виталий Бондарев. Он занимает кресло председателя правления «Краевого союза малого предпринимательства», кроме того, с апреля 2024 года Бондареву принадлежит ООО «Кенгуру 24».
В 2023 году активы бизнеса составили минус 419 тысяч рублей, а убыток — 258 тысяч. Свежая бухгалтерская отчетность пока не готова, она появится в конце финансового года.
Последний раз Бондарев декларировал свои доходы в 2019 году и тогда он заработал 784 тысячи рублей.
Депутату Людмиле Ильиных принадлежит две компании, но похвастать прибылью они не могут.
Обе компании находятся в соседних помещениях небольшого офисного здания на Северном шоссе. «СК Сервис» занимается грузовым транспортом и в 2023 году принесла Ильиных 655 тысяч рублей чистой прибыли.
Вторая компания, «Сибирский Купецъ», занята оптовой торговлей электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Депутату она принесла 1,1 миллиона прибыли. В прошлом году компания немного подзаработала на трех госконтрактах с судами Красноярского края — поставляла им туалетную бумагу.
Иван Головкин просочился в горсовет только в новом созыве, а значит не был обязан подавать декларацию. Однако Головкин владеет телеканалом «8 канал», что может дать некое представление о его доходах.
В 2023 году, судя по финансовой отчетности, активы телекомпании составляли чуть больше 20 миллионов рублей. «8 канал» принес 2,8 миллиона чистой прибыли. Государственных контрактов (официально) у телеканала Головкина нет.
Зато есть иск на 46 миллионов рублей от владельца «Орион Телеком» Максима Немировского. Последний требует от «8 канала» опровержения порочащих деловую репутацию сведений и неустойку за неисполнение обязанности по удалению этих сведений. Подробнее об этом мы писали здесь.
Депутат Иван Петров единолично владеет компанией «Кабель Плюс Системы». Это дистрибьютор сертифицированных кабелей, осветительных приборов и профессиональных инструментов. На рынке работает 22 года.
В 2023 году компания принесла Петрову 14 миллионов рублей. Что касается госконтрактов, то в этом году «Кабель Плюс Системы» исполняет всего один — на поставку осветительного оборудования для Емельяновской райбольницы за 38 тысяч рублей.
Еще один богатый депутат — Александр Первухин. Ему принадлежат доли в компаниях «Смена» и «Форт Нокс». В обеих Александр Первухин владеет по 20%, остальным — его брат Сергей.
«Смена» — это детско-юношеский спортивный клуб по регби. Правда, основным видом деятельности у него указана оптовая торговля кормами для домашних животных. Несмотря на странный ОКВЭД, школа, судя по всему, имеет отношение к регбийному клубу «Енисей-СТМ», который тренирует Первухин. В 2023 году «Смена» принесла депутату 11,8 миллиона «чистыми».
«Форт Нокс» в свою очередь занимается оптовой торговлей продуктами. Сайт компании мертв, зато у «Форт Нокса» есть трогательная корпоративная группа в ВК, где проводятся конкурсы поделок среди сотрудников. Доля в компании принесла депутату 24,7 миллиона рублей.
Заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению Антон Жеребцов владеет долями в двух компаниях.
Депутату принадлежит половина компании «Кизирлеспром», однако сведений о ней почти нет. Уставной капитал в 10 тысяч и среднесписочная численность — один сотрудник.
Зато 33% в другой компании — «Землепроект» — принесли Жеребцову 43 миллиона рублей «чистыми».
Компания занимается землеустроительными работами и в 2024 году получила три госконтракта от геологического нефтяного института. «Землепроект» взялся за отвод лесных участков для геологоразведки Южно-Иусской площади (там добывают нефть и газ), а также по оформлению лесных участков под геологоразведку Онхойдохской и Линденской площадей в Якутии. Общая сумма контрактов составляет 7,6 миллиона рублей.
Самый богатый депутат-бизнесмен горсовета Красноярска. Борис Растоскуев владеет строительной компанией «СТМ». Он, к примеру, строил ЖК бизнес-класса «Маэстро» на Взлетке.
«СТМ» принес Растоскуеву 167 миллионов рублей чистой прибыли. Депутат был в лонг-листе самых богатых бизнесменов Красноярского края по версии «ПМ», однако в первую сотню не попал.
Помимо прочего, Растоскуеву принадлежит 40% компании «СтройТехБетон». Оставшейся частью компании владеет депутат законодательного собрания края Захар Енджиевский — вот он уже попал в топ-100 богатых.