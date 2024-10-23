Глюкоза рассказала о задержании за наркотики и обвинила в этом влиятельного человека

Через три дня певица объяснила свое состояние на концерте в Красноярске. Ионова заявила, что после смерти бабушки Лидии и «атаки бывшего продюсера» ей прописали снотворное и антидепрессанты — певица «не знала, как они действуют». Известный врач пояснил после этого, что препараты не могут оказывать такого воздействия.