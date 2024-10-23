Глюкоза рассказала о задержании за наркотики и обвинила в этом влиятельного человека

Posted 23 октября, 05:17
Published 23 октября, 05:17
Modified 23 октября, 06:31
Updated 23 октября, 06:31
22 октября в пресс-службе суда общей юрисдикции Москвы рассказали, что сотрудники полиции остановили Глюкозу в московском аэропорту Шереметьево. Сообщается, что по визуальным признакам певица была в состоянии наркотического опьянения и от медосвидетельствования она отказалась.
В итоге Наталью Ионову привлекли к административной ответственности по статье об употреблении наркотиков и оштрафовали на 5 тысяч рублей.
В своих соцсетях Глюкоза рассказала, что возвращалась в Москву из Санкт-Петербурга, и заявила, что полицейские якобы заранее ждали именно ее и все заранее спланировали.
«Один из сотрудников полиции сказал, что им поступило заявление от одного влиятельного человека и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии».
Сама певица отрицает обвинение в употреблении наркотиков и говорит, что отказалась проходить медосвидетельствование из-за отсутствия адвокатов.
Когда приехали юристы, продолжает Наталья Ионова, полицейские якобы заявили, что наблюдают у нее несколько признаков наркотического опьянения.
«Нам озвучивают причины: отсутствие у меня запаха алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов, поведение, не соответствующее обстановке. Все это неправда».
По словам Глюкозы, после этого в кабинет зашли понятые, которые заявили, что не увидели признаков, описанных сотрудниками полиции.
В итоге Ионова отказалась сдавать анализы, заявив, что не употребляла запрещенных веществ. После этого ее увезли в суд и оштрафовали.
«Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить», — написала певица.
20 июля в Красноярске на острове Татышев состоялось выступление Глюкозы на Дне металлурга. По сообщениям СМИ, организаторы собирались заплатить Глюкозе 5,5 миллиона рублей, для зрителей же концерт был бесплатным.
Во время выступления красноярцы заметили странности в поведении исполнительницы. Она трогала себя за интимные места и периодически не пела. Люди стали предполагать, что Глюкоза употребила алкоголь или наркотики.
Через три дня певица объяснила свое состояние на концерте в Красноярске. Ионова заявила, что после смерти бабушки Лидии и «атаки бывшего продюсера» ей прописали снотворное и антидепрессанты — певица «не знала, как они действуют». Известный врач пояснил после этого, что препараты не могут оказывать такого воздействия.
Продюсер Максим Фадеев сообщил, что планирует подать иск в суд, чтобы запретить Ионовой использовать псевдоним Глюкоза и исполнять его песни. Поведение певицы он назвал «бешенством».
Позднее Глюкоза заявила, что заплатила Фадееву 60 миллионов рублей за использование товарного знака Глюk'oZa и исполнение песен. Однако через несколько лет продюсер, с ее слов, якобы захотел получать от певицы четверть ее дохода.