«Хотели побыть в тишине»: пропавших детей в Шарыпове отправили в спецучреждение

Posted 23 октября, 01:49
Published 23 октября, 01:49
Modified 23 октября, 06:20
Updated 23 октября, 06:20
В понедельник, 21 октября, в полицию обратились две родные сестры и сообщили о пропаже детей.
22 октября в полиции сообщили, что 11-летнюю девочку и ее 10-летнего двоюродного брата нашли в 30 километрах от дома. Они находились в одном из заброшенных домов в селе Парная.
Как утверждает Baza, брат и сестра сбежали из дома якобы из-за того, что просто хотели побыть в тишине.
По информации телеграм-канала, дети якобы устали от братьев и сестер, гостей и постоянного шума, поэтому решили сбежать на неделю в дом в селе Парная, где раньше жила их тетя со своей семьей.
Как пишет Baza, когда детей нашли полицейские, брат и сестра попросили отправить их в детский дом на неделю.
В пресс-службе краевой полиции отказались комментировать информацию телеграм-канала Baza. При этом в ведомстве заявили, что детей поместили в специализированное учреждение.