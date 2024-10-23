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Posted 23 октября, 01:49

Published 23 октября, 01:49

Modified 23 октября, 06:20

Updated 23 октября, 06:20

Сбежавших из дома брата и сестру из Шарыпова отправили в спецучреждение

«Хотели побыть в тишине»: пропавших детей в Шарыпове отправили в спецучреждение

23 октября 2024, 01:49
Фото: t.me/mvd_24

Сбежавших из дома брата и сестру из Шарыпова отправили в спецучреждение

В Красноярском крае в Шарыпове сбежавших из дома брата и сестру поместили в спецучреждение. По версии СМИ, дети просто хотели побыть в тишине.

В понедельник, 21 октября, в полицию обратились две родные сестры и сообщили о пропаже детей.

22 октября в полиции сообщили, что 11-летнюю девочку и ее 10-летнего двоюродного брата нашли в 30 километрах от дома. Они находились в одном из заброшенных домов в селе Парная.

Как утверждает Baza, брат и сестра сбежали из дома якобы из-за того, что просто хотели побыть в тишине.

По информации телеграм-канала, дети якобы устали от братьев и сестер, гостей и постоянного шума, поэтому решили сбежать на неделю в дом в селе Парная, где раньше жила их тетя со своей семьей.

Как пишет Baza, когда детей нашли полицейские, брат и сестра попросили отправить их в детский дом на неделю.

В пресс-службе краевой полиции отказались комментировать информацию телеграм-канала Baza. При этом в ведомстве заявили, что детей поместили в специализированное учреждение.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Дети#Полиция#Шарыпово#Красноярский край#Пропавшие#МВД
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